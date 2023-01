Instan a prevenir infecciones durante viajes

lunes 16 de enero de 2023 | 6:04hs.

A raíz de la epidemia de gastroenteritis que vive Santa Catarina, Brasil, desde el Hospital Escuela de Agudos “Ramón Madariaga” dieron a conocer algunas recomendaciones a tener en cuenta sobre salud del viajero para tener unas vacaciones de verano sin inconvenientes.



Vacunas, agua y alimentos seguros, lavado de manos, son los tema que destacaron para prevenir infecciones en el vecino país.



En este contexto, el médico infectólogo del nosocomio, Gustavo Méndez, se explayó al respecto y detalló: “La primera recomendación está relacionada con el lugar donde se va a viajar, si uno tiene planeado salir del país, es importante saber los requisitos de ingresos que piden, sobre todo, los relacionados con vacunas, por ejemplo de Covid-19, fiebre amarilla, contra el sarampión, que pueden solicitar algunos países de nuestra región, por lo que es importante tener actualizado el carnet de las vacunas”.



A su vez, con el tema de la vacunación remarcó que “hay que recordar que luego de la aplicación de una vacuna deben pasar, al menos, de 10 a 14 días, para que ésta cumpla su efecto, que es estimular al sistema inmune y generar anticuerpos, esto es una condición muy importante para todo el grupo familiar que está incluido en el viaje a realizar”.



En el marco del cuidado en el consumo de agua potable, manifestó que “hay regiones en la que es dudosa la calidad del agua potbale, por lo que recomendamos consumir agua embotellada y prestar atención a la forma de refrigerar esos líquidos, no usar hielo porque muchas veces están preparados con agua que precisamente no es potable, lo que puede generar cuadros de intoxicaciones, lo que se denomina diarrea del viajero, haciendo que las vacaciones no sean tan placenteras”.



Méndez mencionó la importancia de consumir alimentos seguros: “Consumir alimentos de lugares seguros, es decir que no sean de dudosa procedencia, realizar un adecuado lavado de manos antes de consumir alguna comida”.



Finalmente, informó que existen varias páginas de internet donde uno puede consultar sobre algún brote o proceso infeccioso en la zona a visitar.