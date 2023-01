Shell subió precios y en Misiones la suba fue mayor

lunes 16 de enero de 2023 | 6:04hs.

Raízen Argentina, licenciataria de la marca Shell, fue la que dio el primer paso para el aumento del mes de enero que debería ser del 4 por ciento tal lo acordado con el Gobierno, se espera que el resto de las empresas adopte la misma medida en las próximas horas. En le marco del aumento Shell Iguazu aumentó los valores nuevamente por encima del acuerdo de precios justos y dependiendo del producto el valor aumento hasta un 9.31%.



Según exponen en la cartelera el litro de nafta Power paso de 196,6 pesos a 214,9 el litro que equivale a un aumento del 9,31%. En el caso de V. Power paso de 233,4 a costar 243,9 registrando un 4,5 por ciento de aumento. Por su parte formula Diesel paso de 225,60 pesos el litro a costar 239,8, esto representa un aumento del 6,29% y por último el item V. power Diesel paso de 296,2 pesos a 309,6 el litro registrando un 4,52 de aumento.



En Jardín America también se vieron valores similares y algunos automovilistas destacaron el llamativo costo del V Power Diesel que pasó los 300 pesos por litro.



En algunas estaciones de la marca Shell de Posadas las subas fueron menores y rondaron un 5%, llegando en algunos casos a un valor de 199,9 pesos para el litro de nafta súper. Por otro lado la nafta premium de la marca pasó a costar 239,4 pesos por litro. Y el combustible diesel premium subió hasta los 293,9 pesos.



Vale recordar que en los precios de petroleras privadas también las estaciones pueden adicionar un valor al precio sugerido por la petrolera. De ahí que se observen variaciones según la empresa que comercializa los productos al consumidor.



Ayer la compañía explicó a nivel nacional que la actualización de los valores intenta absorber mínimamente los incrementos de los precios de los biocombustibles, el de costos logísticos, y la variación del tipo de cambio oficial que afecta el precio de las materias primas que utiliza para la producción de combustibles.



Cabe destacar que la medida responde, además, al compromiso que las petroleras pactaron con el Gobierno el pasado 28 de noviembre cuando se incorporaron al programa “Precios Justos”, por el cual no deberán incrementar en más de 4 por ciento sus valores durante los primeros tres meses de vigencia, mientras que en cuarto mes la suba será de 3,8 por ciento.



El convenio involucró a las compañías YPF, Shell, Axion y Puma, sin embargo, nuevamente en Iguazú y en el interior de Misiones no se cumplieron los acuerdos. Y se recordó que la diferencia de precios sigue siendo muy amplia. Las estaciones de servicio de bandera estatal hasta la noche de ayer no informaban aumentos, aunque se espera que se registren incrementos en los próximos días.

Más de 52 pesos por litro de diferencia

Con esta nueva suba, el precio de la nafta súper en las estaciones de servicio de Shell dentro de la Ciudad de Buenos Aires rondará los $162,88, mientras que el de la nafta premium será de $197,81. Por su parte, el gasoil común pasará a costar $182,13 y la premium $236,43. Vale recordar que en provincias como Mendoza los valores son aún más bajos: en el caso de la nafta súper se ofrece con la suba a 157 pesos. Cabe destacar que Shell expende a importes más elevados que los de YPF: es, por lo menos, $10 más cara.Tal como fue acordado entre las petroleras y el ministerio de Economía, habrá subas en los próximos meses. Se espera otro 4% para febrero y un 3,8% en marzo. Luego, el Gobierno y las empresas se reunirán para definir los incrementos del resto del año.

Con la información de corresponsalías Puerto Iguazú y Jardín América.