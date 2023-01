Se atienden hasta 150 consultas a la semana por conflictos vecinales

lunes 16 de enero de 2023 | 6:05hs.

La mediación es una instancia que tiene como finalidad la solución de conflictos entre vecinos de un condominio que se sienten afectados en intereses individuales o comunitarios.



La Dirección de Métodos Participativos, Resolución de Conflictos y Fortalecimiento Ciudadano de la Municipalidad de Posadas se encarga de llevar a cabo los acuerdos y su titular, Valeria Fiore comentó a El Territorio que atienden al menos 150 consultas semanales en los centros barriales.



Entre los casos a resolver se encuentran conflictos por desagües, desacuerdos por corte de árboles y medianeras, puntualizó la directora del área. En menor medida ingresan conflictos referidos a problemas de filtraciones, basura en espacios comunes, tenencia no responsable de mascotas y quema de residuos.



La instancia busca que los vecinos puedan encontrar una salida a su conflicto sin recurrir a la Justicia. De esta manera, Fiore remarcó que entre un 75 y 80% de los casos se resuelven mediante un acuerdo de mediación.



"La demanda de conflictos es relativa según el lugar y en donde hay más densidad poblacional por lo cual en Villa Urquiza, Riberas del Paraná y en el centro recibimos más consultas, pero eso es porque hay mayor concentración de habitantes", detalló la funcionaria.



Y agregó: “En general son cuestiones de convivencia, vecinos que no pueden hablar entre sí, entonces se pelean. Puntualmente, hace poco hubo un caso en donde algunos vecinos querían cortar un árbol y otros se oponen a hacerlo porque es un árbol añejo”, agregó.



Además, en el espacio, se presentan otros conflictos más complejos que, si bien no pueden solucionarse en esta instancia, encuentran allí una vía para su derivación como situaciones de violencia de género o incluso adicciones.



Acuerdo de mediación

Por otra parte, Fiore detalló el funcionamiento de los centros de mediación: “En el caso que tengas un problema con tu vecino, venís a los centros de medicaciones y describís el problema. Se toman los datos, los días cómodos para una reunión, con dos o tres posibilidades de postergación. Acordamos una agenda y ahí empieza a llevarse el proceso de mediación que tiene etapas”, detalló la responsable del servicio.



Según explicó, primero se escucha a las partes y después se indaga con algunas técnicas que ayudan a enfocar en lo que la persona necesita y a partir de ahí se empieza a acordar. “El otro día había un reclamo por el ruido molesto de una mascota, entonces en el interrogatorio logramos entender que al vecino no le molestaban los ladridos todo el día, sino en el horario de la siesta porque era su descanso. De esta manera, acordamos que durante ese momento, la persona dueña del perro, debía pasar al perreo al patio delantero para que no moleste en la parte de atrás donde daba con la habitación del vecino”, ejemplificó.



En un acuerdo de mediación se detalla todo el conflicto, explicó Fiore, y las partes se llevan una copia de ese documento, a modo de guía, para saber cómo tienen que proceder para resolver esa situación.



Según recalcó, las resoluciones “se sostienen en el tiempo y eso es un indicador. Porque si se fuerza un acuerdo no trabajado por ahí se vuelven a pelear por otra cosa. Después de cerrar el acuerdo, hacemos un seguimiento por dos o tres meses, a través de una llamada para ver cómo va, si están cumpliendo y demás y en general hay buen acatamiento”, detalló.



Los acuerdos de mediación tienen carácter legal porque son acuerdos entre partes. Entonces, quien incumple lo pactado es suceptible a recibir una sanción, porque la otra parte puede presentarse ante la Justicia y notificar el incumplimiento.



Fiore señaló que esos procesos hacen a la buena convivencia, porque no sólo se trabaja la cuestión de contenidos sino también se trabaja lo relacional.



“En el proceso de mediación no se tiene un solo acuerdo en que las partes llegan a solucionarlo; sino que empiezan a llevarse bien con el vecino y esto último, es importante porque hace a la convivencia, a la calidad de vida de los posadeños y que no se termine peleando o en una instancia mayor. Además eso contribuye a la construcción de ciudadanía y a que mejore la relación”, finalizó Fiore.

