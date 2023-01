Argentina pide al FMI evaluar una compensación

lunes 16 de enero de 2023 | 6:02hs.

El ministro de Economía, Sergio Massa, afirmó ayer que el Fondo Monetario Internacional “no está cumpliendo con la Argentina” en revisar el costo de la guerra en los países del hemisferio sur.



“La Argentina cumplió con su programa, pero el Fondo no está cumpliendo con la Argentina el revisar cómo van a compensar a los países que pagaron el costo de la guerra con su economía, que es un problema a resolver”, sostuvo en declaraciones al portal informativo Infobae.



Al respecto, el ministro recordó que se trata de un tema planteado tanto en la última reunión del Comité de Desarrollo como en la reunión de ministros del G20.



En diálogo con El Cohete a la Luna, Massa recordó que en la reunión del Comité de Desarrollo en noviembre, en Washington, le dijo al titular del Banco Mundial, David Malpass, que es “absurdo que los multilaterales pidan contraparte local y, por otro lado, el Fondo compute esa contraparte local como déficit”.



Tras esa conversación “estamos negociando para que este año Argentina no ponga la contraparte local con el Banco Mundial”, indicó el ministro en la entrevista publicada ayer.



“Argentina tiene un acuerdo con el FMI y un programa, acordado, que se va cada tres meses actualizando. Tenemos un equipo técnico y una negociación permanente”, comentó y argumentó que “es una negociación inteligente, en la que nosotros ponemos sobre la mesa cuáles son las necesidades que tiene la Argentina, porque el programa es de Argentina, no del Fondo, el Fondo lo que puede hacer es definir si se cumplen o no los objetivos y si eso pone en riesgo su posibilidad de cobrar, nada más”.



En relación a esto, precisó que en la reunión del G7, con el presidente Alberto Fernández lo hablaron con la directora (del FMI) Kristalina Georgieva, y con la subdirectora gerente Gita Gopinath, y plantearon que “en el 2022, la guerra, esa por la que tanto se preocuparon el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, impactó en este invierno europeo -que es verano nuestro, en los países en desarrollo- tuvo primero impacto en el hemisferio sur. Y ese impacto no lo discutió nadie”.



Sobre el acuerdo con el FMI, Massa destacó en diálogo con El Cohete a la Luna, que “más que cómo se produce el proceso de acuerdo con el Fondo, a mi me parece más importante cómo nosotros, más allá del programa, tenemos capacidad de seguir sosteniendo los niveles de recuperación económica que son parte del contrato que la sociedad argentina firmó con nosotros en 2019”. En relación a esto, resaltó que “venimos de 22 meses consecutivos de crecimiento del empleo formal, lo cual es muy bueno”, y “este año vamos a cerrar muy por encima de todos los pronósticos de crecimiento, el más optimista era el del Fondo y vamos a estar muy por encima de ese pronóstico de crecimiento”, aseguró.



Asimismo destacó el avance con el conjunto de los organismos multilaterales y destacó que "en menos de cuatro meses" desde que asumió el rol al frente de la cartera, “resolvimos tres trimestres del acuerdo con el FMI, pudimos avanzar con el Club de París después de cinco años, resolvimos estar performing y con fuertes desembolsos en el Banco Interamericano de Desarrollo, resolvimos Banco Mundial con desembolsos importantes, y en los próximos días tendrá lugar un desembolso de US$ 400 millones del Banco Centroamericano”.



Finalmente, resaltó también los U$S 5.000 millones liberados del Swap con China, lo que “funcionó bien y fortaleció la situación macroeconómica argentina”, afirmó.