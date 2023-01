Piletas e inflables, con ventas activas pese a tener subas de casi el 100%

lunes 16 de enero de 2023 | 6:05hs.

Las piletas inflables y de lona tuvieron un aumento luego de los eventos de Navidad, Año Nuevo y Reyes Magos. Es así que comerciantes aseguran que en algunos artículos hubo subas de hasta el 100%.



Sin embargo, afirman que, pese a los incrementos, la temporada alta se sostiene debido a la cantidad de turistas que visitan actualmente Posadas.



Los productos que sufrieron mayor aumento son las piletas inflables para bebés y niños. En segundo lugar también hubo demanda de accesorios para jugar en el agua como flota-flota, salvavidas, pelotas y brazaletes infables.



Según un relevamiento realizado por este matutino, en cuanto a piletas familiares lo más solicitado son aquellas de material de lona con estructura metálica inoxidable y esquineros de PVC reforzados. Las medidas que más salen son la redonda con base de 3 por 0,75 metros donde entran seis adultos y hasta dos menores y requiere 5.500 litros de agua aproximadamente; también la rectangular que mide 2,40 por 1,55 por 0,40, requiere 1.500 litros de agua y pueden ingresar hasta tres menores. Los valores de las primeras marcas parten desde los $30.000 hasta $70.000, mientras que de las segundas, pueden variar y costar desde los $25.000 hasta $60.000. Por otro lado, las piletas inflables para niños están entre las más requeridas aquellas para bebés de seis meses hasta un año, que tienen costos desde los $4.000, y la mediana que es para niños de dos a tres años y su valor arranca en $6.000. Todos los números pueden variar según modelo, colores y marcas.



En primer lugar, Catalina Sanabria, encargada de una juguetería ubicada enfrente a la placita Mercado Modelo, relató a El Territorio que de noviembre hasta febrero es temporada alta debido a la gran demanda de piletas inflables. Sostuvo que en el caso de su local, se vendieron más las piletas para bebés y niños, además de accesorios para jugar en el agua como salvavidas y flota-flota. Además, hizo hincapié en las ventas regulares debido a la gran cantidad de turistas que visitan Posadas.



Por otra parte, dijo: “Los precios suben constantemente, pero tratamos de mantenerlos lo más que podemos”. En este sentido, señaló que las piletas inflables para un niño y refiriéndose a las más comunes parten desde los $4.000, mientras que aquellas que involucran tobogán o techos con diversidad de colores, o con expulsor de agua adherido, tienen costos desde los $8.000 hasta los $30.000.



Sanabria también manifestó que una pileta inflable mediana para dos o hasta tres niños puede valer entre $8.000 y $25.000. Y agregó que también suelen vender, pero en menor medida, las de lona y caño. De este tipo, tienen valores desde los $12.000 la de 400 litros de agua; además frecuentemente venden la que lleva aproximadamente 2.000 litros de agua, allí pueden ingresar hasta cuatro niños y sale $30.000. “Las ventas son particularidad de cada familia o cliente, algunos no tienen mucho patio. Otros no quieren ocupar tanto lugar, o también está el que tiene lugar y aprovecha ese espacio comprando un pelopincho grande. Las piletas de lona tienen una vida útil de entre tres y cuatro años”, expresó.



No obstante, la vendedora manifestó que agosto también es un mes de grandes ventas, donde inclusive se venden también piletas inflables. Por otra parte, durante el resto del año, el comercio además de vender juguetes e inflables, apunta a la venta de artículos escolares como cartucheras y mochilas.



“En febrero iniciamos con la temporada de productos para la escuela hasta mediados de abril. Es nuestro otro fuerte”, mencionó.



En segundo lugar, Pablo Ruiz, comerciante de un multirubro, detalló que la demanda de ventas de piletas de lona para las familias fue para Navidad y Reyes Magos. Sin embargo, mencionó que aquellas familias que no se van de vacaciones optan por invertir en un pelopincho para que la mayoría de los integrantes pueda refrescarse y disfrutar de la misma.



“La más vendida fue la pileta rectangular en la que entran tres niños o un adulto y dos menores. Pero más vendí piletas inflables para los más pequeños y accesorios para jugar en el agua”, relató.



Después, acotó que la pileta de lona redonda con caños reforzados “también salió mucho porque es un modelo que está de moda”.



Aumentos

Celeste Acosta, vendedora en un local dentro del Mercado Modelo, relató que las ventas de piletas inflables y accesorios de agua fueron positivas hasta el momento. A pesar de que luego de los Reyes Magos la búsqueda cayó por los aumentos, la vendedora lamentó que “se repuso todo lo vendido, y de los productos nuevos algunos tienen hasta un 100% de suba”.



En este contexto, resaltó que las piletas inflables para bebés fueron las más vendidas, pero que hace una semana atrás costaba $3.400 y actualmente vale $6.000. Analizó que lo mismo sucedió con los inflables de tamaño mediano, que valían $6.000 y ahora salen $8.500. De este modo, Acosta contó que las ventas siguen regulares gracias a los turistas, pero que ya se están preparando para el inicio de temporada escolar por lo que tendrán sólo unas pocas semanas más los artículos para el agua.



Después de la crisis

Para los vendedores presenciales de piletas y accesorios de verano la llegada de la pandemia en 2020 fue un duro golpe del que todavía se están reponiendo.



Así lo recordó Catalina Sanabria: “La pandemia fue mortal, nos costó y todavía cuesta, aunque estemos mejor que al principio, seguimos trabajando para estabilizarnos”.



En tanto, aseguró que luego de este episodio que paró a todo el país, el comercio del cual es encargada aún continúa trabajando para regularizar las ventas que no sucedieron en aquel tiempo. Incluso, manifestó: “Trabajamos mucho para recuperarnos, fue algo inesperado, que nos golpeó y fueron dos años desde la reactivación que seguimos con la actividad gracias a los clientes que nos eligen”.



En este marco, destacó que el comercio está mejorando día tras día y agradeció el movimiento turístico. “Se ven las políticas públicas para invitar a los turistas a Posadas, eso nos ayuda muchísimo. Vienen personas de todos los lugares y compran acá. La ciudad está cada día más linda y eso atrapa a los visitantes”, expresó. Adhirió que durante todo el año hay personas que vienen de diversas provincias, sobre todo en las vacaciones.

En cifras

$4.000 Una vendedora aseguró que las piletitas inflables para bebés y niños parten de dicho valor hasta los $30.000 las más lujosas.

$12.000 A partir de este valor salen las piletas de lona con caño. En este caso, una de 400 litros de agua. Aquellas de 1.500 valen $30.000, y las de 5.500 cuestan $70.000.

Accesorios para jugar en el agua

Luego de las piletas inflables y pelopinchos, y según los vendedores del rubro, el puesto se lo llevaron los accesorios para entretenerse en el agua o muchas veces para resguardar la vida de los más pequeños. Flota-flota, salvavidas, pelotas y brazaletes inflables y hasta camas para utilizar en las piletas más grandes.



En tanto, Catalina Sanabria contó que cada flota-flota sale $500, el par de brazaletes inflables para niños varían según medida y modelo y tienen un valor que parte desde los $650. Los salvavidas están entre los $500 y $3.000. Mientras que las camas inflables para las piletas más grandes valen entre $2.000 y $5.000.