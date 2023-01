Expectativa de inversiones con el puente Porto Xavier-San Javier

lunes 16 de enero de 2023 | 6:04hs.

La gran obra de construcción del puente internacional que unirá Argentina con Brasil a través de las localidades de San Javier (Argentina) y Porto Xavier (Brasil) genera mucha expectativa en las comunidades de ambos países como en las autoridades que vienen trabajando en el tan ansiado proyecto.



Tanto desde el sector estatal como privado consideran que la obra atraerá en los próximos meses inversiones para acompañar la mayor infraestructura que tendrá la zona. Y así también se espera un mayor intercambio de mercaderías cuando la obra culmine, aproximadamente hacia 2028.



Sobre el avance del proyecto y las gestiones que se están llevando adelante para realizar las tareas previas al comienzo de las obras. El Territorio consultó a Ovidio Kaiser, secretario de Desarrollo y Turismo del Mercosur, quien dijo que “después de la firma del contrato entre ambos países con la empresa que tendrá a su cargo la construcción del tan anhelado puente que fue en octubre del año pasado, en diciembre se comenzaron los trámites la licencia ambiental en Brasilia, algo que no creo que tenga mayores inconvenientes ya que la zona, tanto en Brasil como Argentina es una zona degradada, sin forestaciones ni montes importantes por lo que no afectará en nada a la flora y la fauna en ese sector con las obras previas que se necesitan realizar; también hay que expropiar a las 24 familias que viven en la cabecera de lo que será el puente, reubicarlas y para recién entonces comenzar la obra. Ese trabajo llevará como tiempo estimativo los primeros seis meses de este año y una vez finalizada esa etapa comenzarán las obras. Es una obra que contempla alrededor de 4 años de trabajo. Hay mucha expectativa, la empresa está trabajando”, dijo el funcionario brasileño.



El camino hacia esta instancia tuvo más de 40 años de andar con muchas personas de ambos países quienes formaron parte de las gestiones año a año hasta llegar al 19 de octubre de 2022, día que quedó en la historia de ambos países ya que fue cuando se firmó el contrato entre Brasil y Argentina con la empresa Coesa Construcción y Montaje SA la que trabajará en conjunto con una empresa constructora de Entre Ríos. La obra contempla un costo estimativo de 221 millones de reales, no sólo en la obra en sí del puente sino las complementarias de los accesos, así como la infraestructura completa de las oficinas de Aduana integrada que estará del lado de Brasil.



El Territorio consultó a comerciantes de San Javier al respecto, entre ellos Nicolás Natividade, quien también fue intendente de la localidad. “Hace mucho que se viene con esa esperanza, yo fui uno de los que realizó muchas gestiones en su momento, hemos dado muchos pasos hacia adelante en ese tiempo y realmente hay expectativas y esperanzas, no hay dudas de que para la región sur de Misiones va a ser muy beneficiosa esa obra, porque los lazos comerciales van a crecer con Brasil”.



Destacó que se beneficiarán especialmente las empresas logísticas. “Los transportes de carga demoran mucho en pasar con la balsa y últimamente hay una gran cantidad de camiones por día que traen productos de Paraguay y usan este paso fronterizo, creo que cuando ya cuando el puente esté listo el flujo de transportes de carga será más ágil y comercialmente si se realizan buenas inversiones habrá una gran progreso”, analizó.



También se mostró convencido de que “a nivel turismo también habrá un avance y en cuanto al crecimiento de la localidad estoy seguro de que será importante ya que habrán inversiones que necesariamente se deberán hacer tanto públicas como privadas para atraer a visitantes y que no solamente seamos una localidad de paso, hay esperanzas y mucha expectativa”, dijo Natividade.

Compromiso de obras para la integración

El pasado 10 de enero el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, confirmó que las obras de acompañamiento en la construcción del puente San Javier-Porto Xavier tienen los recursos garantizados. Y detalló que a nivel regional se llevan adelante reuniones mensuales con sus pares de Brasil y Paraguay para evaluar y avanzar en los proyectos de integración regional.



El pasado 19 de octubre se presentó la firma de contrato para la construcción del Puente Internacional entre Porto Xavier y San Javier con la empresa Coesa. Se recordó que la obra tendría un costo estimado de 40 millones de dólares a ejecutarse en un plazo de cuatro años.



Presente en la oportunidad el intendente de San Javier Matías Vilches explicó que la concreción de la obra marcará un cambio significativo para San Javier, por que impulsará el movimiento de la región.



“Tras la pandemia y la sequía que nos afectó mucho, esta noticia es algo muy bueno para nuestra localidad... Este proyecto cambiará la fisonomía de la ciudad”, manifestó el alcalde, destacando la oportunidad de crear nuevos empleos formales.