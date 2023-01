Del videojuego a la serie: The last of us y un estreno picante

lunes 16 de enero de 2023 | 6:00hs.

El videojuego de terror y supervivencia creado por Naughty Dog tendrá, a partir de mañana, su versión live action con el estreno del formato serie en la plataforma de streaming HBO. En un escenario postapocalíptico, la historia transcurre veinte años después de que la civilización fuera destruida.



Los protagonistas de la historia son Joel, encarnado por Pedro Pascal, y Ellie, interpretada por la joven Bella Ramsey. El experimentado sobreviviente del apocalipsis es contratado para sacar a la niña de una agobiante zona de cuarentena.



El actor chileno, quien junto con Ramsey participó en la exitosa “Juego de tronos”, declaró en una reciente entrevista que “tengo una gran compañera de escena. Nunca había hecho nada donde estuviéramos junto a otra persona durante la mayor parte de un año de rodaje, y no podría sentirme más afortunado”. En la serie, Pascal toma el encargo de rescatar a la niña como un trabajo de rutina más, pero, al poco tiempo, lo que parecía sencillo se convierte en un viaje lleno de peligrosos obstáculos.



En su travesía, ambos protagonistas tendrán que confiar en el otro para sobrevivir a un escenario sumamente mortal.



La serie fue co-creada y escrita por Craig Mazin y Neil Druckmann y llega a la plataforma HBO mañana domingo a las 23. Daniel Fienberg de la publicación especializada The Hollywood Reporter dijo sobre The last of us: “es, con mucho, la mejor adaptación de videojuegos jamás realizada para la pantalla grande o pequeña”.