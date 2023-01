Cazzu le hizo frente a los haters del Festival Bum Bum

lunes 16 de enero de 2023 | 6:00hs.

El Festival Bum Bum es una fiesta para todos los estilos pero enfocada en el cuarteto. Con La Mona Jiménez a la cabeza cerrando todas las noches, ofrece distintos artistas aunque el público plantea diferencias. Así lo sufrió Cazzu, que el sábado subió al escenario principal justo antes de la llegada del cuartetero y recibió agravios.



Mientras daba su imponente show, un personas ubicadas adelante le hacían para que se vaya. La cantante, les hizo frente: “Cuando hay mucha gente que no nos conoce, normalmente cuando una es chica y se sube a un escenario, te insultan, te dicen andate Soy una señora, me tenés que respetar”.



Y siguió: “Hay que tener un montón de huevos para subirse a un escenario, hay muchos chabones que no tienen los huevos. Me paro orgullosa acá y al que no le gusta ya fue”. Por último, “Se lo quiero dedicar a los chicos que me piden que me vaya. A mí me pagan un montón por estar acá, a ustedes no creo. Aguante Córdoba, aguante el cuarteto y aguante el respeto”.



Además, la trapera contó que cuando se mudó a Tucumán iba siempre con sus amigos a ver a La Mona y declaró que ‘‘no toma otra cosa que no sea fernet”.