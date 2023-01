Shakira y las repercusiones de su última canción

lunes 16 de enero de 2023 | 6:00hs.

Con el lanzamiento de la Music Sessions #53, Shakira y Bizarrap se convirtieron en un éxito mundial por la cantidad de reproducciones, y en el tema principal de conversación. A pocos días de la publicación del video, millones de personas reaccionaron ante las duras críticas al ex de la cantante colombiana, Gerard Piqué, y a su nueva pareja. Hasta este sábado, la oriunda de Barranquilla no se habia pronunciado respecto a su nuevo hit, pero hace escasas horas, hizo un posteo en sus redes, donde habló de “la catarsis que llegó al Nº1 de Spotify”.



En el posteo, Shakira compartió los números que alcanzó en Spotify, convirtiéndose así en el debut más exitoso de la música en español en la plataforma y expresó: “Lo que para mí era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español”.



Además aseguró que uno de los motivos que la llevó a hacer la canción fue darle voz a miles de mujeres que pasan situaciones similares a la que ella vivió con su expareja, Gerard Piqué.



“Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes. Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo”, escribió la artista.



La compositora expresó que las millones de reproducciones conseguidas con la Bizarrap music sessions #53, “es un logro de todas” e invitó a las mujeres a levantarse pero “no como nos lo ordena la sociedad, sino de la manera que se nos ocurra, la que nos sirva para salir adelante por nuestros hijos, nuestros padres y por aquellos que nos necesitan y esperan en nosotras”.



También festejó en la misma línea el éxito de su tema en Spotify, donde además de a Bizarrap y Sony agradeció a “mi maravilloso equipo y grupo de mujeres guerreras que caminan a mi lado. Esto va para todas las mujeres que me enseñaron que cuando la vida te tira limones amargos no queda otra que hacer limonada”.



Antes, la artista había compartido en sus historias un artículo publicado por el diario de su país “El Heraldo” donde se podía leer: “Si la venganza es un plato que se sirve frío, sobre todo cuando se origina por un desengaño amoroso de dimensión descomunal, ¿con qué autoridad moral o superioridad intelectual advenedizos inquisidores del siglo XXI osan decirle a una mujer hecha y derecha que ha padecido la ofensa de la traición, quién sabe por cuánto tiempo, cómo tiene que gestionar correctamente sus emociones o qué debe hacer para superar su sufrimiento en privado sin llevarse por delante a quienes no tuvieron compasión ni piedad con ella?”.



Se trataba de una editorial del diario colombiano sobre el nuevo hit de su máxima estrella, y al que Shakira apeló para enviar un mensaje.



“Cambiaste un Rolex por un Casio”, canta Shakira en su Session dedicada a la infidelidad del exfutbolista Gerard Piqué, con quien estuvo en pareja diez años.



Y en menos de 72 horas después del estreno, llegó la respuesta de Piqué, que intenta hacer su propia limonada. Durante una transmisión junto al streamer español Ibai Llanos y el argentino Sergio “Kun” Agüero, Piqué anunció un acuerdo con la marca de relojes Casio.



“Por cierto, Casio nos ha dado estos relojes. Hemos llegado a un acuerdo con Casio, la King’s League ha llegado a un acuerdo con Casio”, dijo.



La revelación dejó asombrados a todos los presentes en una transmisión en directo que alcanzó los 220 mil espectadores. Y concluyó: “Este reloj es para toda la vida, ¿eh?”.