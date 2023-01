Nego, el rey candelariense de la compostura de calzados

domingo 15 de enero de 2023 | 6:05hs.

En Candelaria, José Ramón Ramos (50) es conocido como El zapatero. Hasta el local en el que trabaja llegan clientes de todos los barrios y de otras localidades para recuperar esos zapatos y dejarlos como nuevos.

En un espacio pequeño, pero suficiente para acopiar los calzados encomendados, trabaja junto a su hijo Leonardo Ramos, quien tiene 26 años y hace 14 años que acompaña a su padre en la continuidad del oficio al cual definió como apasionante.

Ramón dijo que “comencé a los 11 años ayudando a Ramón “Tungo” Reyes, quien era dueño de este local y era mi patrón, con él aprendí el oficio que me sirvió para criar a mis hijos” y agregó que “el trabajo lo hacemos todo a mano, no tenemos máquinas lo cual es mejor porque sale todo con más calidad. Me acostumbré tanto a realizar todo a mano que si me trajeran una máquina no la entendería”.

Ramón explicó que “con la crisis aumentó el trabajo y ya no quedan calzados sin retirar como antes”. Expresó que la gente opta por arreglar sus calzados, ya sea porque les gusta el modelo y es cómodo o porque han subido mucho en cuanto a precio.

“La verdad que esta profesión es muy linda, yo no aprendí a hacer otra cosa. La postura de trabajo hace resentir la columna o la vista. Por otra parte, no es un oficio con el que se pueden hacer grandes cosas, por eso aconsejo a mis hijos que sigan estudiando”, cerró.

Informe de domingo

Cuando el oficio es cosa de familia

Restauradores de zapatos, un trabajo artesanal que perdura

