Moria Casán habló de las imitaciones de Fátima: “Uso y abuso de mi imagen”

domingo 15 de enero de 2023 | 6:00hs.

Semanas atrás, Fátima Florez le recomendó a Moria Casán que “fuera a laburar” luego de enterarse que tenía pensado empezar a cobrarle por imitarla durante sus shows.

Pero aunque lo dijo a modo de chiste, a partir de ese momento se desató un tenso tire y afloje entre ambas celebridades que parece no llegar a un final. El más reciente round se dio cuando, en Intrusos (América), revelaron que la One emitió un duro comunicado con respecto a terceros que usan su nombre y su imagen para fines comerciales.

Luego de referirse en múltiples entrevistas a las imitaciones que Fátima Florez realiza en sus shows desde hace varios años, Moria Casán habría perdido la paciencia y emitió un duro comunicado que se refiere al aspecto comercial y a la compensación económica que deberá recibir en estos casos.

“Lo que sucedió en el entorno de Moria es algo que detonó la salida de este comunicado. Ella es una mujer que dice hace décadas que ama que la imiten”, aclaró Flor de la V, antes de compartir el documento durante la tarde de Intrusos.

El mismo leía: “De acuerdo a lo solicitado por la Sra. Ana María Casanova, propietaria de la imagen y marca Moria, registradas por el Estudio Iacona bajo las actas N° 4179970/1/2 ante el I.N.P.I y publicadas en el Boletín Oficial de Marcas N° 10343 el día 26/10/22, el uso y lucro que generen terceras personas con la misma deberá ser aprobado por la titular, quedando a su criterio el reclamo del cobro del derecho exclusivo del uso”.

Seguidamente, la conductora también puso al aire un audio que la diva le habría enviado por whatsapp. Ambas son amigas y estaban conversando respecto a la decisión de Moria. El audio que Flor reprodujo al aire decía: “Hace uso y abuso de mi imagen y eso no es gratis querida. Yo quiero plata mami. Bueno, miguitas”.

Para sumar contexto, el panelista Gonzalo Vázquez explicó: “Lo que a Moria le molestó fue la primera reacción de Fátima, que la mandó a trabajar y también la trató de celosa y mediática. Atención a este punto, Fátima dijo que Moria lo hacía por prensa. Y quiero sembrar una duda: hoy comienza Brujas y estaría bueno preguntarle a Fátima qué opina de esto...”.

Y agregó: “Fátima tiene con qué. No es que Moria si le pide un canon por hacerla a ella, le está sacando la plata que necesita para comer. Moria lo que me dijo textual fue ‘si yo solicito esto es para pedírselo a gente que esté bien posicionada. No voy a arruinarle la vida a un trabajador que haga remeras con mi cara o lo que fuese con mis frases porque con eso vive. Pero quien hace uso y abuso de mi imagen durante tantos años, que algo me pague’”.

Días atrás y en diálogo con LAM (América), la protagonista de Julio César aclaró que no tiene nada personal contra la protagonista de la obra Fátima de oro y detalló: “Yo no quiero sacar guita, hasta ahora han vivido todos de mi durante años y no me molesta. Ha habido mil Morias que me hacen en todo el mundo y me da placer, no voy a perseguir a la gente que me hace. Pero si me usás en un espectáculo durante mucho tiempo, me tenés que dar algo”.

Por su parte, la humorista replicó: “Se va a llenar de oro porque hay un montón de artistas que la imitan. Hace muchos años que la hago... siempre con mucho cariño. Hago a muchos famosos y nadie me pide un mango”.