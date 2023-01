Yerbateros piden cambios para contratar peones rurales

sábado 14 de enero de 2023 | 6:04hs.

El dirigente y productor yerbatero y tabacalero Ángel Cacho Ozeñuk propuso ante sus pares solicitar una rebaja en el costo de la corresponsabilidad gremial que abonan los productores. Y también que la constancia de pago del aporte que hacen los productores sirva como seguro y garantía de que no se toman trabajadores en negro en sus plantaciones. Explicó que de esa forma los productores que pagan todos sus aportes no estarán expuestos a sanciones ya que demostrarán que se realizan los pagos para que no haya evasión. Y si aún así se detectara un trabajador sin aportes que sea el operario, el que ofrezca explicaciones de porque no está registrado.

“Tenemos que pedirle al gobierno de la provincia que subsidie en un 30 a 50 por ciento en el costo de la corresponsabilidad gremial. Y que liberen de responsabilidad a los productores que están blanqueados dentro del Inym, que tienen su número de operador y que entregan la yerba en blanco. Si no hay gente que se quiere blanquear que se haga cargo el Estado”, manifestó.

Y resaltó “Si se tiene pagada la corresponsabilidad gremial con los kilos de yerba correspondientes, porque nos tienen que joder. Que se agarren con el empleado que fue a cosechar estando en negro porque tiene un plan o una pensión y que de última le metan una multa, pero que no le jodan al productor”, consideró Ozeñuk manifestando la preocupación que tienen muchos productores por la compleja situación para conseguir trabajadores en tiempo de cosecha.

Ozeñuk recordó que la corresponsabilidad gremial se la están descontando automáticamente a los productores yerbarteros al momento de vender su cosecha formalmente.

“Mal o bien la corresponsabilidad gremial no es mala, es buena. Pero lo que hay que hacer que el Estado, la Provincia defienda a los productores que están pagando como corresponden sus cargas sociales. Esperamos que nos simplifiquen esta tarea para trabajar más tranquilos”, manifestó el productor de San Vicente.