sábado 14 de enero de 2023 | 6:00hs.

Facebook es para gente vieja. Cuando el público le cuelga ese sambenito a una red social supone una sentencia de muerte difícil de conmutar. La decadencia de la compañía de Mark Zuckerberg es más que evidente, precipitando su valor en varios cientos de miles de millones de dólares y poniendo de patitas en la calle a cerca de 11.000 personas. Como estocada definitiva, la apuesta por el metaverso no termina de captar el interés ni de inversores ni de usuarios. ¿Es Facebook el nuevo MySpace?

Los lectores y lectoras más jóvenes es muy probable que, o bien no sepan qué es MySpace o apenas tengan una vaga idea. Esta red social fue pionera que lo que se bautizó como la Web 2.0 –como ahora Meta ansía serlo de la Web 3.0- y protagonizó uno de los primeros episodios de hipercrecimiento de usuarios. Sin embargo, aquella plataforma no logró mantener aquella ventaja competitiva derivada de su condición pionera y, aunque no ha muerto definitivamente, lleva años agonizando.

MySpace nació en 2003 como plataforma en la que fundamentalmente se consumía música y en apenas dos años ya era adquirida por News Corp –propiedad del magnate Rupert Murdoch- por 530 millones de dólares; operación que no estuvo exenta de voces críticas que deslizaban la posibilidad de una burbuja. Grupos como Black Eyed Peas, R.E.M. o Nine Inch Nails realizaron los lanzamientos de sus discos en esta plataforma.

La historia no se repite, pero rima, tanto en los ascensos como en las caídas. MySpace terminaría siendo devorada por el resto de las redes sociales -Zuckerberg comenzaría su aventura en 2004-, como en cierto modo le está sucediendo a Facebook.

La compañía de Zuckerberg sigue acumulando sanciones económicas impuestas por los reguladores, genera desconfianza y protagoniza escándalos de manipulación. La supervivencia de la red social tiene algo de inercia por parte de sus usuarios y usuarias que, efectivamente, ya no pueden calificarse de jóvenes. Ese segmento demográfico se encuentra en otras redes, no en Facebook.

Facebook hace demasiado tiempo que dejó de innovar, limitándose a plagiar funcionalidades de otras redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea. La experiencia de usuario que tanto importa a este tipo de empresas se ha estancado, no es atractiva y, para más inri, uno cada vez encuentra menos personas con las que desea toparse y más con las que preferiría no ver ni en pintura.

Así que sí, todo indica que Facebook es el nuevo MySpace. No todo va a ser malas noticias.

Por David Bollero

Para Público.es