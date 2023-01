Miley Cyrus imita a Shakira y presenta su nuevo tema dedicado a su ex

viernes 13 de enero de 2023 | 10:09hs.

Miley Cyrus, al mejor estilo Shakira con la nueva Music Session #53 junto a BZRP, adelantó su próximo tema "Flowers" que se lanzará hoy viernes 13 de enero. Un canto con el que se propone hablar sobre el amor propio y que contendrá mensajes para su ex, Liam Hemsworth.

Liam Hemsworth, ex de Cyrus, celebra su cumpelaños hoy, pero el mundo entero tiene como trending topic a su exesposa, Miley Cyrus, que acaba de lanzar su nuevo tema, Flowers, enteramente dedicado a él.

En principio, el sencillo se estrena justo el día del cumpleaños del actor pero eso no es todo; la artista dio a conocer un adelanto donde se la ve cantando desnuda bajo la ducha, una letra que refiere al tema de Bruno Mars, "When I Was Your Man", donde un hombre se lamenta por su separación y le desea a su ex pareja que "él" le "compre flores, la "tome de la mano", y que la lleve a todas las fiestas para bailar.

miley cyrus wrote a song as a response to this bruno mars' song which liam once dedicated to her, and she's releasing it on his birthday 💀 pic.twitter.com/qR5G5gIuaq — 𝕱 (@spacesmiIer) January 10, 2023

De qué se trata 'FLOWERS', el nuevo hit de la artista musical californiana

"Me puedo comprar flores. Escribo mi nombre en la arena. Hablo conmigo mismo durante horas, sí algunas cosas que simplemente no entiendes.

Pero puedo llevarme a bailar, sí. Puedo sostener mi propia mano. Sí, puedo amarme mejor de lo que tú podrías".

Lo que lo más se repite de la canción son las indirectas a su exesposo, pues tanto Miley como el coro entonan varias veces la siguiente frase: "Yo puedo quererme mejor". Por último, la artista ha dado a conocer que el disco "Endless Summer Vacation", estará compuesto por 13 canciones.

I can love me better than you can…



FLOWERS SINGLE + VIDEO OUT NOW. https://t.co/qAoGhMS4FY pic.twitter.com/pznpA46abq — Miley Cyrus (@MileyCyrus) January 13, 2023

La historia de amor de Miley Cyrus y Liam Hemsworth

Una de las relaciones más mediáticas de los últimos años fue la que vivió Miley Cyrus con el también actor, Liam Hemsworth. Después de que mantuvieran un noviazgo de varios años, que tuvo altas y bajas, la pareja se casó. Sin embargo, tiempo después ella decidió divorciarse de él.



El lanzamiento de Flowers coincidió con el cumpleaños de su ex esposo. Muchos aseguraron que era para él, pero otros afirmaron que no era así. Sin duda, el ritmo y la voz de Miley Cyrus provocaron que miles de personas se emocionara y decidieron hacerla tendencia en redes sociales.

Link para escuchar en YouTube el nuevo hit de Miley Cyrus: https://www.youtube.com/watch?v=G7KNmW9a75Y