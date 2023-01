En el proceso por el crimen de Fernando Báez Sosa, hoy declarará un joven de Zárate que conoce a los rugbiers

viernes 13 de enero de 2023 | 9:45hs.

Hoy a partir de las 9:00 se llevará adelante la décima jornada del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado en 2020 a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell. En un principio estaba estipulado que sean 16 personas las que declaren, uno de ellas se trata de un vecino de los Pertossi, que asegura conocer a la familia y a los ocho imputados.

Uno de los que hablará hoy, de acuerdo a lo que le confirmó a TN el abogado Fernando Burlando, será un chico de Zárate. El joven acusa que los rugbiers le robaron su moto, se sacaron fotos con ella y las subieron a las redes sociales.

Quiénes declaran hoy en la décima audiencia por el juicio de Fernando Báez Sosa

Se prevé que los primeros en declarar sean Verónica Onieva y Javier Timoteo, los miembros del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Gesell que asistieron a Báez Sosa minutos después de ser atacado. Ambos testimonios estaban previstos para la última semana del juicio, pero fueron reprogramados para este viernes.

Luego será el turno de Pablo Gastón Zapata, el joven de Zárate que semanas antes del crimen de Fernando, había denunciado a uno de los imputados por una presunta agresión en esa localidad del norte bonaerense.

Los padres de la víctima, estarán presentes en el lugar, para escuchar a los declarantes dar sus testimonios.

Se complica la situación de Luciano Pertossi, uno de los rugbiers más comprometidos con el ataque

Luciano Pertossi este jueves, durante el transcurso de la novena audiencia en el Tribunal de Dolores tras el juicio de Fernando Báez Sosa, rompió el silencio y confesó no haber estado en el famoso video donde se los ve a los jovenes implicados, ejerciendo con total agresividad, golpes sobre el cuerpo de la víctima.

A medida que escuchaba que los letrados que representan a los papás de Fernando se ponían más incisivos con las preguntas, Pertossi sabía que ya no podía callar más.

Según afirman fuentes oficiales, el joven en el día de ayer se encontraba tenso e incómodo por los veredictos que se estaban dando en la escena del juicio, y necesitó poder dialogar con su abogado para que le diera el permiso de hablar por primera vez de forma pública.

“Decían que yo venía de ese lado, pero yo no estaba ahí, eso quiero aclarar”, afirmó el joven.

A lo que automáticamente el abogado Améndola le retrucó: “¿Dónde estabas vos entonces?”. “Yo no quiero responder lo que me preguntás. No quiero responder a ninguna otra pregunta. No se esfuercen en hacer ninguna otra pregunta porque no voy a responder”, contestó Pertossi ante los efusivos cuestionamientos de la fiscalía y la querella.

El croquis que ubica a los imputados en la escena del crimen de Fernando. (Foto: TN)