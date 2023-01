Bob Odenkirk, el actor de ‘Better Call Saul’, ya tiene nuevo protagonismo

viernes 13 de enero de 2023 | 6:00hs.

Apenas hace seis meses Bob Odenkirk se despedía de su exitoso personaje Saul Goodman en el drama Better Call Saul y ahora el actor se encuentra a punto de lanzar su próximo proyecto. Se trata de Lucky Hank nuevo show de AMC que llegará a las televisiones estadounidenses el próximo 19 de marzo y cuyo primér tráiler ha sido mostrado por la cadena de televisión.

En el clip se ve al personaje de Odenkirk decir que: “Siempre he sido un hombre difícil. Me especializo en conflictos menores e irritaciones insignificantes. Ese es mi camino”. Este proyecto ha sido descrito como una “historia de crisis de la mediana edad” que tiene lugar en un campus universitario ficticio en Pennsylvania Rust Belt. Bob interpreta a William Henry “Hank” Devereaux Jr., el quisquilloso presidente del departamento de inglés de la universidad. Aaron Zelman (Dangers) y Paul Lieberstein (The Office) adaptaron la serie de la novela Straight Man de Richard Russo y actúan como co-showrunners.

Contada en primera persona por William Henry Devereaux Jr. (Odenkirk), Lucky Hank sigue las hazañas de un presidente poco probable en una universidad con fondos insuficientes en un campo industrial de Pensilvania. También está protagonizada por Mireille Enos (The Killing) como Lily, la esposa de William y subdirectora de la escuela secundaria local. Justo cuando la vida de Hank comienza a desmoronarse, Lily además comienza a cuestionar el camino en el que se encuentra y las decisiones que ha tomado.

Además de Enos, esta producción tienen entre su elenco a actores como Oscar Núñez (The Office), quien da vida a Dean Jacob Rose, Tom Bower (Ray Donovan) como el padre divorciado del protagonista, William Henry Devereaux Sr. También figuran Kyle MacLachlan (Twin Peaks) como Dickie Pope, el presidente de la universidad y Chris Diamantopoulos (Silicon Valley), quien interpreta al ex de Lily, Tom Leska.

Esta producción se basa en la novela escrita en 1997 por Richard Russo titulada Straight Man, Originalmente la serie se llamaría de esta manera. Russo es reconocido a nivel mundial por ganar un premio Pulitzer por su escrito Empire Falls. El libro original seguí a Devereaux, un anarquista, en el transcurso de una semana cada vez más caótica, mientras lucha con colegas enojados. Sospecha que su esposa lo engaña con el decano, mientras lucha contra la propia atracción que siente por un joven profesor adjunto. Reflexiona sobre su tiempo, la relación con su padre, y enfrenta ha recordatorios constantes sobre su propia mortalidad.

La primera temporada del próximo show de televisión, estará compuesta por ocho episodios que serán lanzados semanalmente. El capítulo debut será lanzado el 7 de mayo. Aaron Zelman ( Silicon Valley ) y Paul Lieberstein ( The Office ), quienes adaptaron el proyecto de la novela de Russo, actúan como co-showrunners. Por su parte Zelman, Lieberstein, Odenkirk, el director Peter Farrelly (Green Book), Mark Johnson (Breaking Bad, Better Call Saul), Naomi Odenkirk y Marc Provissiero son los productores ejecutivos.

Antes de que Lucky Hank llegué a Latinoamérica, las seis temporadas de Better Call Saul, están disponibles en Netflix.