Gran Hermano: con una nominación espontánea clave, la casa tiene cuatro participantes en placa

jueves 12 de enero de 2023 | 13:16hs.

Este miércoles hubo una nueva gala de nominación en el reality de Telefé que es furor y se definieron los nominados después de que el lunes haya abandonado la casa Alexis, que fue eliminado con el 56% de los votos.

Quién hizo la espontánea que dejó una placa diferente para el domingo

Este miércoles a la noche, los participantes votaron en vivo y se dio a conocer cómo quedó la placa de cara al próximo domingo, donde otro jugador se despedirá de la casa.

La nueva participante del reality más famoso de la televisión argentina, Camila, fue la dueña de la nominación espontánea. “Mis primeros tres votos van para Thiago, porque no me gusta la falta de respeto y el ego arriba. Me cae bien, pero siento eso. Y los otros dos para Nacho, por juego. Pienso que va a ir a placa y voy por ese lado”, dijo.

¿Vengañela cumplirá su promesa?

“Mis primeros dos votos son para Agustín porque siento que es un gran jugador y es un rival gigante que tengo. El segundo voto es para Thiago. Estaba indecisa, pero termine de pensarlo en este último momento, estoy gracias acá a la gente y sé lo que quieren todos. Él quiere estar en placa y vamos a probar la amistad con Maxi-líder de la semana- para ver si mañana lo salva”, explicó la joven.

Lucila La Tora Villar también apuntó a la misma placa

“Mis primeros dos votos son para alguien que quiero y nunca fue a placa: es para Thiago. El segundo voto me costó un poco, pero en el lapso de estas dos semanas, la gente vio comentarios de Camila que no están buenos. Quiero que vaya a placa y ver si tiene apoyo de la gente”, manifestó La Tora.

¿Quién se irá el domingo en la Gala de Eliminación?

Desde la cuenta de @fedeebongiorno, el joven que se dedica a seguir de cerca la programación más vista en el país, y transmitir el minuto a minuto de todo lo que ocurre dentro de la casa de GH, se especula a través de la votación de la gente, quién podría irse el fin de semana en la gala de nominación.

En primer lugar: Thiago con el 65%

Segundo lugar: Agustin con el 20%

Tercer lugar: Camila con el 10%

Cuarto lugar: Nacho con el 4%

Mientras que en Twitter desde la cuenta del mismo usuario, la votación evidencia la siguiente posible placa:

