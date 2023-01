Horóscopo 2023: la NASA desmiente la existencia de Ofiuco y Cetus como los nuevos signos del zodíaco

Hace unos meses la posible modificación de los 12 signos del zodíaco, causa furor en redes sociales. Ofiuco y Cetus, son los dos nuevos signos que podrían incorporarse al zodíaco. Esta es una polémica que reaviva el interés por el horóscopo hace ya varios años y que todos los comienzos de año se modifica. El 2023 no fue la excepción y los especialistas afirman que el zodiaco tal como lo conocemos podría cambiar.

Es falso que la NASA haya “cambiado el horóscopo” añadiendo un nuevo signo del zodiaco, aseguran medios internacionales, y voces especializadas en numerología y astrología.

👀 We see your comments about a zodiac story that re-emerges every few years. No, we did not change the zodiac.



When the Babylonians invented the constellations 3,000 years ago, they chose to leave out a 13th sign. So, we did the math: https://t.co/DQOs5VSjT7 pic.twitter.com/WlblguobGT