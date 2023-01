Ferias y verdulerías registran escasez de hortalizas por la ausencia de lluvias

jueves 12 de enero de 2023 | 6:04hs.

Notoria escasez de verduras de hojas se percibe en estos días debido a la extensa sequía que afecta a la provincia desde hace algunos meses.

Pese a que comparado con la temporada del 2022 aún no ha sido tan terrible, en las ferias francas y verdulerías hay faltantes de lechuga, rúcula, acelga y perejil, entre otros. Sin embargo, los productores y verduleros esperan con ansias las lluvias y que el fenómeno climático La Niña, que afectó fuertemente al sector estos últimos años, llegue a su fin.

En diálogo con El Territorio, Nicolas Brito, empleado de una verdulería en Posadas, manifestó que no consiguen del proveedor verduras de hoja. Señaló que prácticamente no se encuentran, al igual que algunas frutas.

“En verano los clientes vienen por las cosas más frescas, la rúcula, la lechuga, incluso las paltas para hacer ensaladas. Lo que sucede es que las hortalizas casi no hay debido a la sequía. Otras frutas tampoco están saliendo porque les afecta el sol fuerte y las altas temperaturas. Se pudren rápido o ni siquiera se llegan a cosechar”, relató.

Además, recordó que el año pasado el panorama fue más devastador. Sin embargo, expresó que este año existe más esperanza ya que los productores están más preparados y hay posibilidades de que el fenómeno La Niña llegue a su fin. “Todos necesitamos un poco de lluvia, las personas, la tierra, la producción. A todos nos afecta”, explicó.

En otro contexto, un productor de Cerro Azul, Francisco Pretuk, precisó que las ventas están regulares pese a que muchas personas están de vacaciones.

“Las expectativas son las mismas, vender todo lo que se pueda a un precio accesible. Actualmente las personas compran para el día o como mucho para tres días”, relató.

Sobre la sequía, afirmó que más allá de las medias sombras que cubren a la producción, el riego constante y los cuidados diarios, las altas temperaturas y el sol fuerte durante el día lastiman directamente a las verduras.

“La cebollita de verdeo, perejil, lechuga, rúcula, acelga. Incluso el jengibre, la mandioca y todo lo que sea de raíz se ven dañados. La lluvia tiene que caer en parámetros que hidrate la tierra y recompense de alguna manera todo el agua que no cayó durante este último período”, manifestó.

Para afrontar los efectos

A modo de paliar la situación, el Estado Provincial acompañó y asistió a los productores en varias oportunidades luego de los incendios que hubo en la provincia. La mayoría de ellos, antes de recibir el 2023 ya estaban preparados con reservorios de agua, mangueras, medias sombras, entre otros insumos para prevenir y cuidar su producción.

En tanto, Jose Villasanti, presidente de las Ferias Francas, relató que más allá de la sequía los productores luego de la tragedia de incendios de la última temporada se organizaron para que sus productos no sean afectados. Sin embargo, manifestó que no hay hortalizas ya que el sol es fuerte y aunque muchos cuentan con reservorios de agua, la lechuga, rúcula, cebollita y perejil no resisten a las altas temperaturas y a los fuertes rayos del sol.

“El gobierno de Misiones siempre apoya y acompaña al feriante. Nosotros desde la presidencia de las Ferias contribuimos con insumos para aquellos socios que les cuesta comprar, por ejemplo, medias sobras, material de riego, entre otros”, aseveró.

En tal sentido, sostuvo que los productores se ven afectados por la sequía ya que hay varios productos que no resisten al sol por más agua que se les riegue.

Asimismo, contó que hay ventas: “El posadeño siempre acompaña al productor, todo feriante que viene vende todo lo que trae”. Por otro lado, indicó que muchos no están asistiendo, sobre todo los fines de semana porque se toman algunos días de vacaciones.

En tanto, relató que con el fin de prevenir y cuidar su producción, una gran parte de los productores cuenta con reservorios de agua, e incluso se abastecieron de insumos para paliar las altas temperaturas. Pero, aseguró que es primordial que llueva lo antes posible para mejorar la situación.

Por otra parte, Villasanti sostuvo que este año las ferias cumplen 25 años y están preparando un evento junto al Ministerio de Agricultura Familiar para toda la ciudad. De este manera, anticipó que en septiembre es el mes de cumpleaños de las Ferias Francas, pero que desde abril habrá actividades donde los feriantes podrán lucirse con sus productos en las plazas de la capital misionera.

