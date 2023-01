Carabante: “ganar el globo de oro es extraordinario, no era algo que esperábamos”

jueves 12 de enero de 2023 | 6:06hs.

La 80° edición de la ceremonia anual de los Golden Globes que premia lo mejor del cine y la televisión consagró a Argentina, 1985 como Mejor Película de habla no inglesa. Y con este triunfo, sigue allanando el terreno para ser considerada en los Premios Oscar.

Pero el filme que trastoca de lleno a todos los argentinos por hacer foco en una abierta y sensible herida de nuestra historia, al tiempo que plantea un discurso en defensa y lucha de la democracia- también impacta de lleno en el corazón de los misioneros. Es que Santiago Carabante, productor audiovisual oriundo de la Tierra Colorada, participa en la producción. Lo que convierte más cercano aún el vínculo entre el producto y esta tierra.

Y ayer, en medio de la euforia por haber logrado tan importante reconocimiento, habló con Radioactiva sobre la ceremonia de premiación, la alegría del reconocimiento y la importancia de este galardón para el cine nacional.

“Estamos muy emocionados, contentos de ser parte de este momento. Que Argentina, 1985 gane un Globo de Oro es un momento histórico para el cine argentino”, reveló emocionado.

“Sólo cinco veces en la historia había sido nominada una película argentina a los premios Globos de Oro y nosotros somos los terceros en ganarlo, así que mentiría si digo que estas cosas se esperan, porque en realidad no. Para nosotros es un montón, nos parece realmente extraordinario”, agregó destacando que las otras películas en competencia también eran consideradas muy buenas por la crítica.

Ricardo Darín (protagonista) y Santiago Mitre (director) recibieron el premio.

“Uno sabe que a esas intancias llegan sólo los mejores del mundo y que hay una cierta igualdad de condiciones a la hora de ganar porque todas buenas, así que el premio puede ser para cualquiera. Pero cuando dijeron nuestro nombre fue surreal”, expresó.

Así, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood eligió al filme dirigido por Santiago Mitre que aborda los Juicios a las Juntas Militares y está protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani. Se trató de la única cinta nominada de toda América Latina en esta edición y compitió contra RRR (de India), All Quiet on the Western Front (Alemania), Close (Bélgica) y Decision to Leave (Corea del Sur).

Tras el anuncio del ganador y el festejo de los argentinos, Santiago Mitre y Ricardo Darín subieron al escenario a recibir el premio. “Estoy muy feliz de estar aquí”, dijo el director antes de agradecer a todo el elenco y saludar a Victoria Alonso, coproductora de la película.

“Le quiero dedicar este premio al gran actor Ricardo Darín, y a todos los que lucharon por la democracia en la Argentina”, agregó.

“Ricardo y Santiago están en Estados Unidos, más allá de por el premio, para promocionar la película y hacer campaña por los Oscar”, explicó al respecto Carabante, destacando que aún no pudo viajar porque está esperando terminar con los trámites de su Visa. Pero, una vez superadas las cuestiones burocráticas, espera acompañar al resto del equipo.

La ceremonia de premiación la vio en su casa, rodeado de su familia, en la capital misionera. Pero además de seguir la jornada por televisión también estuvo conectado y en comunicación constante con el grupo que viajó.

Comparten videos, audios, imágenes y toda información relevante a través de un grupo de whatsapp. Sin embargo, “al momento de ganar hubo un silencio enorme en el grupo que duró al menos 15 minutos. Supongo que fue por los festejos. Y después de eso, empezaron las videollamadas”, relató emocionado, destacando que fue un poco frustante no poder viajar a un evento tan único como el trascendido, pero que “en estos casos, la tecnología nos ayudó a sentir que todos estábamos ahí, juntos”.

Un hecho histórico pero actual

La película se estrenó el 29 de septiembre del año pasado. Tiene varios meses en circulación. Y si bien la historia narra un acontecimiento sucedido en 1985, muy rápidamente las redes la vinculan no sólo con la historia argentina, sino también con muchos acontecimientos que sucedieron y siguen sucediendo en la actualidad y en otras partes del mundo.

“Hace poco la acaban de relacionar con lo que está pasando en Brasil, por ejemplo, o con la idea de recuperación y cuidado de la democracia, algo que promovemos también por estos días”, señaló Carabante resaltando que el valor más fuerte del filme es el diálogo que tiene con el presente y los procesos actuales.

“No solamente es una película histórica que cuenta un hecho sobre algo del pasado, sino que todo el tiempo dialoga y pone en perspectiva todos estos discursos de odio y antidemocráticos actuales”, reflexionó.

El camino al Oscar

Ahora, con un nuevo reconocimiento y en carrera aún por el máximo galardón, resta seguir promocionando la cinta en festivales, encuentros, salas y conferencias hasta la entrega de premiación de los Oscar.

Ilusionado con viajar a la próxima gala, Carabante aún espera su visa y otras gestiones de organización, espacio y cupo específicamente vinculadas con la ceremonia de premiación.

“No sabemos como es el cupo ni si hay lugar para todos. Santi y Ricardo tendrán obviamente un lugar asegurado en caso de que se dé. Los demás nos iremos organizando con el tiempo y a medida que nos van notificando”, adelantó al respecto.

“Estamos tratando de hacer lo más visible posible la película porque el camino al Oscar es una campaña permanente para que todos los miembros de la academia la vean y la voten. Estoy muy enfocado aún en todo el trabajo que resta por hacer y espero poder viajar para los premiación”, destacó, con las esperanzas puestas en alcanzar el reconocimiento más grande del cine.