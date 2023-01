Brasil: despliegan fuerzas ante amenazas de nuevas protestas

jueves 12 de enero de 2023 | 6:02hs.

El gobierno de Brasil desplegó ayer fuerzas armadas adicionales en todo el país para hacer frente a las esperadas manifestaciones de extrema derecha, horas después de que el expresidente Jair Bolsonaro publicara un video que cuestionaba el resultado de las elecciones de octubre.

A última hora de la noche del martes, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que asumió el cargo el 1 de enero después de que el líder de izquierda derrotara a Bolsonaro, dijo que grupos extremistas planeaban protestas en todo el país para derrocar al nuevo presidente.

El gobierno, que citó publicaciones en las redes sociales llamando a una “mega protesta nacional para la toma del poder”, desplegó fuerzas de seguridad adicionales en la capital Brasilia y en las capitales estatales para adelantarse a las manifestaciones.

Las amenazas se producen días después de que miles de manifestantes bolsonaristas irrumpieran en el Congreso de la nación, el Supremo Tribunal Federal (STF) y el palacio presidencial, exigiendo la intervención militar para desalojar del poder al izquierdista Lula.

Más de 1500 activistas de extrema derecha fueron detenidos el domingo tras los disturbios, mientras la policía desmantelaba campamentos bolsonaritas frente a bases militares en todo el país.

Los manifestantes afirman, sin pruebas, que las elecciones de octubre fueron fraudulentas y han pedido a las fuerzas armadas que den un golpe de Estado.

El martes por la noche, Bolsonaro -que desafió la tradición al viajar a Estados Unidos en lugar de asistir a la toma de posesión de su sucesor- echó más leña al fuego al publicar un video en Facebook en el que cuestionaba abiertamente la victoria electoral de Lula.

“Lula no fue elegido por el pueblo. Fue elegido por la corte suprema y el Tribunal Electoral”, afirmaba, reforzando una teoría conspirativa clave de la extrema derecha según la cual los tribunales habían manipulado las elecciones a favor de Lula.

Bolsonaro borró el video, pero es probable que sus partidarios lo interpreten como un llamado a la acción. Sus oponentes dicen que es una prueba más de la necesidad de procesar al expresidente, que ha dicho que regresará a Brasil en breve para recibir tratamiento médico.

Según una encuesta de Atlas Intelligence, casi el 40% de los encuestados dijo que Lula no ganó más votos que Bolsonaro. Las elecciones, que se desarrollaron en dos vueltas, fueron supervisadas por observadores internacionales, que las consideraron libres, justas y confiables.

Lula, que fue presidente durante dos mandatos entre 2003 y 2010, adoptó una línea dura contra los radicales de extrama derecha tras los sucesos del domingo. Los ha calificado de “vándalos y fascistas que tienen que ser castigados”.

El gobierno pidió al STF que tomara medidas para reprimir a los manifestantes, entre ellas detenciones, el bloqueo de cuentas en grupos de mensajería y la identificación de los vehículos implicados en las protestas. Un gabinete de crisis decidió también reforzar la seguridad en las capitales de los estados. La guardia presidencial, regimientos de caballería y unidades de la policía militar fueron puestos en alerta en Brasilia.

“El país está a punto de entrar de nuevo en una situación grave, después de los trágicos acontecimientos del domingo 8”, decía la petición del gobierno al STF. “Las instituciones están llamadas de nuevo a reaccionar”.



Lula se reunió con legisladores

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, agradeció ayer al Congreso por la aprobación del decreto que permitió la intervención federal de las fuerzas de seguridad en Brasilia y consideró que el ataque que se registró el domingo en las sedes de los tres poderes del Estado fue protagonizado por “un grupo de locos que todavía no entendieron que las elecciones de 2022 terminaron”. “Lo que pasó aquí (en Brasilia) ni siquiera me gustaría pensar en un golpe, me gustaría pensar en algo menor, tal vez un grupo de locos que todavía no entendieron que la elección terminó, que todavía no quieren aceptar que la urna electrónica es posiblemente el modelo electoral más perfecto que tenemos en todos los países

del mundo”, dijo Lula, al recibir en el Palacio del Planalto al presidente de la Cámara de los Diputados, Arthur Lira, y al vicepresidente del Senado, Veneziano Vital do Rêgo entre otros legisladores.