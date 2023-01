Se estrena lo más esperado de Shakira y Bizarrap

jueves 12 de enero de 2023 | 6:00hs.

La expectativa por conocer de manera completa la letra de la nueva canción de Shakira -que prometía ser filosa- era total desde hacía un mes.

El trabajo colaborativo entre la colombiana y Bizarrap se estrenó al cierre de esta edición y esperaba ser un nuevo furor tanto de la reconocida cantanto como del joven DJ de 24 años que la viene rompiendo en cada oportuniad.

Este single será el primero del argentino en este 2023 y continúa a la Music Session 50 con Duki, lanzada hace poco más de un mes.

De esta manera, el productor buscará repetir el récord con el que se alzó en 2022 mediante la Music Session 52 con el español Quevedo: la posición 1° en las listas globales en Spotify.

‘‘A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú Esto es pa’ que te mortifique Mastica y traga pa’ que no pique.

Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques Entendí que no es culpa mía que te critiquen’’ rapea Shakira en la letra que se filtró y que todo indicadava dedicada a su ex y padre de sus hijos Gerard Piqué.