Historias modernas que perpetúan estereotipos

jueves 12 de enero de 2023 | 6:00hs.

Llega una nueva remake.

Atracción Fatal, la serie, es una reinvención en profundidad del thriller psicosexual clásico y de toque cultural de los 80. ‘‘Explorará la atracción fatal y los temas atemporales del matrimonio y la infidelidad a través de la lente de actitudes modernas hacia mujeres fuertes, trastornos de la personalidad y control coercitivo’’, dice la sinopsis oficial de Paramount.

Sin embargo las críticas sobre continuar un discurso misógino y de odio entre mujeres, están a la orden del día.

Una de las que realizó un extenso e imperdible análisis es Luciana Peker para Infobae, donde se puede leer de manera completa.

Es sabido que en Atracción fatal se hizo famoso el personaje de Glen Close. ‘‘La hierve conejos se volvió un paradigma de la mujer que (hoy se mal llamaría tóxica) y que puede resultar atractiva a la mirada masculina, pero termina siendo fatal o causando fatalidades a los varones. Ellos siempre son víctimas en la historia original (desde el relato del pecado original en donde Eva arruina el paraíso del desparrado de Adán) y en la remake. La diferencia es que antes la villana era la amante y ahora es la esposa o la renombrada madre de sus hijos. La atracción fatal Siglo XXI es la que une a la madre de los hijos con el padre al que llama a no desaparecer’’, comienza graficando Peker.

‘‘El motor de Atracción Fatal no fue un rapto de inspiración, sino una puesta en escena para convencer a los varones que sus aventuras eran un mal innecesario y que mejor se queden en su casa, con su esposa y sus criaturas. El libreto también le hablaba a las profesionales para que dejen los libros y vuelvan a la cocina, si no querían entrar para hervir conejos.

La verdad fatal del guión de Hollywood era que las mujeres independientes, que se habían hecho las liberadas (en realidad, en esa época, eran bien llamadas liberales) y que no necesitaban ser señoras y madres para ser felices, tenían envidia de las damas a la vieja usanza y terminaban enloqueciendo con tal de ocupar el lugar de amada y no de amante’’, continúa.

En definitva en esta versión ‘aggiornada’, se visualiza sí algunos cambios como por ejemplo que ahora el marido es parte de los quehaceres y la mujer trabaja. Es decir, es moderno para lo que le conviene y conservador para lo que no.

‘‘Los varones tomaron los beneficios de la revolución sexual: no son proveedores, lloran, se separan y vuelven a armar pareja. Sin embargo, se quedan con lo que les conviene de las nuevas olas y permanecen en el machismo con lo que no quieren cambiar. Las mujeres deprimidas o despechadas se vuelven a hacer daño entre ellas o a ellas mismas’’, se resume en el texto de Peker.

‘‘Las malas, las dementes, las desquiciadas, son siempre las mujeres. Pero ahora los varones la pasan mejor y les cuesta menos. Tienen esposa que los contiene o los ayuda a crecer, conciben hijos, se separan y la nueva loca es la ex, un clásico sí, pero reversionada, en la despechada descontrolada. Ya no le preguntan a los varones porque no se quedan en su casa, sino a las mujeres porque no soportan pasarse la noche bajando la fiebre y conteniendo los terrores nocturnos sin reclamarle a él que se vaya de fiesta o que duerma sin interrupciones.

Los hombres se deconstruyeron de los mandatos del machismo que no les gustaba pero se reconstruyeron en los que les quedan más cómodos o los hace vivir más cómodos. Se liberaron más ellos que ellas. No tienen que ser proveedores ni conservadores.

Muchas veces se dice que a los varones les cuesta cambiar o aggiornarse a una época de mujeres más libres, autónomas y con más derechos. No es cierto. Los varones cambian. Aprovechan lo mejor de los derechos sexuales y los adaptan a sus deseos. Pero eligen en qué cambiar y en qué apostarse como conservadores. Lo que conservan es el poder, no la moral.

Antes a un jugador de fútbol le costaba puntos en su performance deportiva ser un fiestero, ser infiel o ser un (viejo apelativo) tiro al aire. Y a un presidente, gobernador, senador o intendente, le costaba la carrera o mantener una doble vida con un matrimonio ficticio para lograr la banda presidencial no ser fiel. Hoy ya no cuesta. Nadie les exige la moral de un matrimonio para toda la vida a los candidatos o funcionarios. Y, al contrario, si la ex se queja, chilla, postea o llora, es una despechada, fea, gorda, quejosa o mal agradecida.

Los varones con poder o dinero se han llevado la mejor parte de los cambios sexuales generados por el feminismo. Muchos se declaran machistas o neutrales en un juego de políticas sexuales. Pero los machos de antaño les dirían que así el machismo es fácil: con derechos y sin obligaciones. Ellos pueden quedarse en casa o salir; estar con la de siempre o una nueva; casarse mil veces y tener familias ensambladas; ser infieles o dejar de dormir con sus hijas e hijos, que la sociedad no les baja el pulgar ni la opinión pública un punto en las encuestas’’ explica y pone a modo de ejemplos, cifras nacionales y coberturas en medios. El texto culmina enarbolando una bandera verde que llama a la sororidad, a falta de empatía de los machos. Cuidarnos entre nosotras, acompañarnos, defendernos y querernos más.