miércoles 11 de enero de 2023 | 3:00hs.

Mariela Delgado llegó a Posadas a pasar las fiestas en familia y disfrutar de un merecido descanso tras un 2022 en el que tuvo su “aventura” viviendo nueve meses en Francia, representando al equipo de ciclismo convencional, el Macadam’s Cowboys de la comuna de Damelevières, que fue subcampeón de la Liga Nacional de ese país.

Ya de regreso, la mejor ciclista argentina de ciclismo adaptado -tiene un trastorno de nacimiento en el plexo braquial que le limita los movimientos de su brazo derecho-, tomó la decisión de quedarse en Argentina este año, ya que “todavía estoy juntando energías” enfatizó; y siente que es el momento para vivir este último tramo de su carrera deportiva bien contenida de local.

En casa, Mariela entrena casi a diario en el Circuito Ciclístico de Posadas.

Además, la misionera tendrá un año muy movido cargado de carreras internacionales y si bien el país ya tiene la plaza femenina para los Juegos Paralímpicos París 2024, Mariela toma con cautela el desafío ya que por lo pronto necesita descansar mente y cuerpo para encarar lo que serían sus terceros Juegos, ya que estuvo en Río 2016 y Tokio 2020. “Voy a quedarme en Misiones hasta mediados de enero con la familia y entrenando. Cuando estoy acá tengo la tranquilidad de entrenar en el Cepard, me gusta el ambiente y trabajar con deportistas, nos conocemos todos.”, dijo contenta, la posadeña que luego se trasladará al Cenard (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo), en Buenos Aires, donde reside hace muchos años.

¿Qué balance hacés del 2022?

Fue un año muy potente, estoy todavía juntando energías.

Es que no paraste...

Más que nada por lo que implica mentalmente y emocionalmente estar afuera. Este año me quedo acá -Argentina-, no vuelvo. En Francia, en el equipo en el que estaba, estaban viendo de ser Continental UCI profesional y ahí ya no contaban conmigo; y lo entiendo, porque no tengo el nivel para un equipo continental, sí para un equipo nacional. Es que más de lo que ya hago e hice ya está… y sobre todo por la edad que tengo.

Estuve haciendo un equilibrio entre lo personal, lo económico y cómo extrañé cuando estuve afuera, y me gusta mi país; quiero estar este año acá. A esta altura, a los 36 años, ya estoy más pensando en qué haré después y no como a los 20 que uno aspira a seguir creciendo aún más. La experiencia fue buenísima, aprendí, me gustó lo que viví y digo ‘que loco’, sobre todo por la melancolía de acordarme de los lugares por los que andaba; pero ahora estoy decidida a quedarme en Argentina.

Te sirvió entonces la experiencia para no quedarte con la duda y saber dónde querés estar en esta etapa

Es así, porque también podría buscar otro equipo, pero es estar girando buscando casa, más el cambio y dije ‘no’. Es que no quiero vivir con lo justo o pedirle a mi familia. A la edad que tengo eso ya no quiero hacer, ahora voy a seguir apostando a la selección, a hacer las cosas bien y dar lo mejor desde acá. La aventura ya la hice y no es fácil estar en el extranjero. En el Cenard, por ejemplo, tengo todo ahí, desde los médicos, kinesiólogos, el gimnasio; y en el pueblo en el que estaba -en Francia- no teníamos gimnasio y era tener carreras todos los fines de semana y estuve todos esos meses sin ir al gimnasio; eso se resintió un poco al final de la temporada. Entonces, hice el balance y es mejor estar acá con mi equipo de entrenador, médicos y kinesiólogos para poder estar bien.

Estás más contenida acá..

Eso sentí al volver, tanto del Cenard como del Enard. Ése acompañamiento y recibimiento fue muy lindo, algo que allá no lo sentía, corría nada más y faltaba esa otra pata que también hace al deportista del alto rendimiento. Igual fui afortunada de estar en el equipo en el que estuve, el club y el grupo, era una familia que cumplió con todo lo que me dijeron.

En el 2022, la misionera cumplió su deseo de competir en un equipo francés.

En cuanto a la selección, ¿cómo fue el 2022?

Martín Ferrari -entrenador del equipo nacional de paraciclismo- me dijo que fue muy bueno; ya logramos una plaza femenina y por ahí quedó pendiente querer hacer podio en el Mundial (terminó top ten, en la categoría C5, en Canadá en ruta y en Francia en pista), pero sí lo hice en la Copa del Mundo (fue oro en ruta, en Ostende, Bélgica, en mayo).

Pero ya habías contado que creció mucho el nivel y ahora lo sentiste

Sí. Creció un montón y en todas las categorías. Francia ya sacó dos medallas y está apostando fuerte por los Juegos de París.

¿Apuntás a París, creés que va a ser su último Juego?

Mmm -piensa- no sé, me está costando llegar. No lo estoy viendo todavía, me costó mucho este 2022 e ir por ir no quiero, si voy quiero ir bien.

Por ahí más adelante durante el año te das cuenta de eso…

Por ahora voy a ver lo que queda. Hay tres Copas del Mundo en el calendario que se inicia a finales de abril con Italia, después Bélgica y se cierra en Estados Unidos. Y después llega el Mundial que va a ser distinto, va a ser como un ‘Mega Mundial’ con todas las disciplinas de ciclismo juntas, el BMX, ruta, freestyle, mountain bike y ciclismo adaptado, todo en dos semanas, como en los Juegos Olímpicos, para convencionales y adaptados, va a estar muy lindo, va a ser en Glasgow en agosto, y también están los juegos Panamericanos en Chile.

Entonces, ¿ya sentís que son tus últimos años en el alto rendimiento?

Creo que sí, estoy en el período de transición y estoy viendo ya como sigo en el ‘post’; más que nada por cómo lo voy sintiendo, por la edad y ganas de crecer en otras cosas también.

Sos Licenciada en Turismo, ¿tenés ganas de hacer algo en esa rama?

Sí, también hice una maestría en desarrollo sustentable y eso me interesa; y hasta algo vinculado al deporte porque siento que también puedo aportar en algo desde ahí. Me gustaría poder transmitir desde mi experiencia y aportar mi grano de arena.

Eso se nota porque cuando venís a Posadas siempre te sumás a estar con los chicos de la escuelita de ciclismo (en Circuito Parque de la Ciudad)

Eso me gusta y lo hago con ganas. Hay muchas cosas para hacer y en las que puedo aportar en el ciclismo local.

Junto al Rotary, Mariela expondrá a corazón abierto

Aprovechando que Mariela Delgado se encuentra en Posadas, el Rotary Club Posadas realizará dos jornadas denominadas “el deporte cambió mi vida” para que los misioneros conozcan más y de cerca, a la multicampeona internacional.

El próximo lunes será el momento de una ‘bicicleteada’ en el Circuito Ciclístico Parque de la Ciudad -atrás del Cepard por ruta 12-, desde las 17. En tanto el martes, a partir de las 19, la posadeña dará una charla en el Salón Ova del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Misiones, ubicado en calle Miguel Dávila 976. En ambas ocasiones la invitaciones es para el público en general y de carácter gratuito.