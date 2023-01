Es ciego, se recibió de profesor y sueña con seguir estudiando

miércoles 11 de enero de 2023 | 6:02hs.

Marcelo Hassenruck (23) tiene ceguera parcial desde los 9 años a causa de un tumor que le quitó gran parte de la vista y el año pasado se recibió de profesor de matemáticas. El joven oriundo de Puerto Rico esta semana se mudó a Corrientes para seguir el largo camino en búsqueda de su próximo sueño: realizar la licenciatura de la carrera que tanto le apasiona.

En diálogo con El Territorio, el misionero comentó su historia y su amor por los números: “Yo veía normal, no tenía ningún problema hasta los 9 años y ahí por causa de un tumor perdí la visión parcialmente”.

Según detalló, esto ocurrió hace 14 años, cuando el 7 de enero junto a su padre y su madrina, partieron a Buenos Aires para luego adentrarse en un camino más dificultoso pero para nada comparado a las ganas de luchar y conseguir metas. El tumor le dejó con una escasa visión, pero logró recuperarse con estimulación visual.

“Tengo ceguera parcial, se podría decir que veo como cosas, como bultos u objetos grandes. También puedo distinguir algunos detalles e incluso puedo leer en hoja blanca con fibrón, me cuesta, pero lo puedo leer”, explicó Hassenruck y además agregó que esa lectura no es rápida pero con algo de esfuerzo lo puede lograr.

Luego de aquel verano, con su padre y madrina, regresaron a la tierra colorada. Con miedo a lo desconocido y sin muchas ganas, Marcelo regresó a su escuela normal en Puerto Rico, dos meses después de que comenzó el ciclo lectivo.

Me ayudaron los maestros a escribir entre otras cosas que por ahí el resto de los chicos podían y yo no. La verdad es que me incorporaron normalmente, me acuerdo incluso la primera vez cuando llegué ese primer día, los docentes y compañeros me hicieron todo un agasajo de recepción” detalló.

Su carrera profesional

“Elegí estudiar profesorado en matemáticas porque me gusta matemáticas desde la primaria. Luego de unos meses de mi cirugía ya había comenzado a participar de olimpíadas de matemáticas y de ahí hasta la secundaria siempre participé”, comentó el joven docente.

Fueron 5 años de aprendizaje y experiencias en un mundo nuevo tanto para él como para sus docentes, quienes implementaron y cambiaron su manera de enseñar con el fin de que hoy Marcelo sea profesor de matemáticas.

Si bien aún no ha ejercido la docencia, desde la secundaria siempre ayudó a sus compañeros con la materia. Precisamente en el cuarto año de la carrera, durante la residencia, tomó contacto por primera vez con un grupo de chicos, durante sus prácticas en el colegio San Basilio Magno.

“Con el tiempo uno se da cuenta de que la docencia no es exactamente enseñar a uno sino a muchos chicos, pero nunca me sentí incómodo con esa vivencia”, expresó.

Marcelo el día en que se convirtó en profesor de matemáticas.

Por otro lado, haciendo referencia a su trayectoria de estudiante, agregó que “la carrera me fue muy bien, la hice en cinco años, aunque la podía haber terminado en cuatro. A veces no me presentaba en finales o no me sentía preparado y eso me llevó un año más”.

Más allá de su paso como estudiante en el Instituto Superior Ruiz de Montoya, Marcelo destacó que por fuera de la carrera en sí, lo importante son los docentes, compañeros y amigos que conoció.

“Desde el primer día me acompañaron, primero se acercaron a mí para ver cómo podrían ayudarme, más que nada en materias específicas de matemáticas porque las teóricas o pedagógicas, no me fue tan complicado. Yo me manejo con una computadora, entonces tengo un lector de pantalla y lo teórico lo podía aprender”, sostuvo.

En ese camino de experiencias tanto para el joven como para sus docentes, Marcelo insistió en que los profesores siempre buscaron la forma de implementar formas de enseñar. En este sentido, mencionó que “una de las cosas que cambió fue que el profesor cuando escriba en el pizarrón lo vaya diciendo en voz alta lo que escribe, entonces podía ir copiando. Si bien es algo muy sencillo, hay que estar dispuesto a cambiar porque es algo de todos los días”.

Entre los recursos usados por sus docentes cuando se trataban de materias específicas de matemáticas, que requieren realización de gráficos, incorporaron objetos. Esos objetos también le servían a los demás compañeros de la clase.

“Como en matemáticas se trabaja mucho con gráficos y también tenía que aprender la forma de construir esos gráficos, me costaba centrar el compás, el transportador, el semicírculo para trazar un ángulo. Tenía que trazar a partir de cierto punto entonces una profe trajo estás piedritas que se ponen en uñas para que quede un relieve ahí donde estaba el punto y así un montón de cosas más”.

Uno de los momentos más lindos de esa etapa, fue el día en que Marcelo culminó sus estudios y se recibió de profesor. Según recordó, ese día vinieron a Posadas muchos familiares y amigos desde Puerto Rico. Junto a sus docentes, el grupo familiar y de amigos realizó un lindo festejo por la recibida y eso fue lo más memorable, aunque aún no termina de acomodarse a la idea de que ya es docente.

Cuando se recibió, una docente le dedicó unas palabras en una publicación que trascendió las redes sociales. En las palabras se reflejaba el esfuerzo y esmero de Marcelo, así como el orgullo de la docente.

Entre sus planes a futuro, el joven misionero agregó que “tengo pensado seguir estudiando y luego empezar a trabajar. Por ahora estoy terminando de mudarme a Corrientes, donde voy a seguir con la licenciatura en Matemáticas”.

Con más fuerza para lograr las metas que aún están por cumplirse, Hassenruck especificó que aún no sabe si mientras continúa su camino de formación, ejercirá la docencia o seguirá dando clases particulares. El gran amor que tiene hacia las matemáticas, tiene aún un condimento envuelto en un sueño mayor: dedicarse a la investigación.

“Creo que por ahora lo certero es que voy a seguir estudiando, eso te abre mucho la mente y te prepara para la vida. Luego veré, aunque a futuro me gustaría ser investigador”, finalizó el docente.