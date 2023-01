Instan a la toma de conciencia para evitar catástrofes

miércoles 11 de enero de 2023 | 6:04hs.

La mayoría de los incendios son causados por la quema directa con el fin de controlar el avance de la naturaleza o, de manera indirecta, a través de elementos que son arrojados por el hombre al ecosistema que luego generan focos..

En este sentido, Diego Hugo Teza, ingeniero Agrónomo y vocal titular de la Cámara Misionera de Consultores Ambientales (Camca) dialogó con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y dijo “cargas de fuego, es un término que se usa en la jerga de los bomberos, pueden ser vidrios o metales que al estar expuestos al Sol pueden ocasionar daño”. El ingeniero enfatizó en la necesidad de generar conciencia sobre los actos humanos que, poetencialmente, pueden tener un descenlace que resulta irreparable para el medio ambiente.

El profesional expresó que “el 98% de los incendios es generado por el hombre, muy pocos son los que se inician por factores climáticos como la tormenta. Somos nosotros los responsables del fuego y los dueños, hay que ver cómo manejamos eso”.

La acción colectiva suma en la prevención, instó a “estar atentos, cuando vemos una botella o lata, la guardamos en un bolsa de cartón. Debemos empezar a hacer un tratamiento adecuado de la basura, si separamos los residuos logramos que no haya tantos elementos desparramados por los animales cuando rompen las bolsas”.

Sobre la quema de la basura y quema de hojas dijo “esto genera un impacto ambiental en el aire. En el caso de las hojas es un dolor, porque si las acumulamos tenemos abono para nuestras plantas, en lugar de quemarlas es preferible enterrarlas. Hay que ver cómo remediar prácticas que están mal”.

“Hoy el cambio climático nos está dando lecciones y si no cambiamos nuestra actitud y prácticas en relación a la naturaleza nos va a pasar factura, de hecho ya lo está haciendo”, lamentó.

Campamentos

En cuanto a los campamentos, insistió en que, para armar el fuego, se deben elegir lugares que no estén cerca de una superficie arbolada. “Lo ideal es que la llama se haga sobre una base de piedras y que no tenga contacto directo con el suelo. Al momento de apagarlo hay que hacer un círculo con rocas -grandes- alrededor de las cenizas y tener baldes con agua a disposición”. Además, tener en cuenta las condiciones climáticas y cómo sopla el viento, recomendó que no haya pastizales ni ramas secas.

En caso de observar un foco ígneo, Teza remarcó que lo principal es identificar un lugar en el que haya señal y comunicarse al 911 para que puedan derivar la asistencia y los bomberos intervengan de inmediato.



En cifras

98%

Casi la totalidad de los incencios, el 98%, son iniciados, directa o indirectamente, por la actividad humana sobre el medioambiente.

