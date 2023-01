Ordenan detener a un exministro de Jair Bolsonaro

miércoles 11 de enero de 2023 | 6:05hs.

El juez de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes ordenó la detención del ex ministro de Justicia Anderson Torres, que sirvió bajo el mandato del ex presidente Jair Bolsonaro y que estaba a cargo de la seguridad pública en Brasilia durante el intento de golpe de Estado a partir de la invasión del domingo de edificios gubernamentales.

Torres, que fue destituido el domingo, se encuentra actualmente en Estados Unidos, lo que plantea interrogantes sobre su próximo movimiento.

Tras enterarse de que habían pedido su captura, Torres escribió en sus redes sociales: “Recibí noticias de que el ministro Alexandre de Moraes determinó mi arresto y autorizó el registro de mi residencia. Decidí interrumpir mis vacaciones y regresaré a Brasil. Me presentaré ante la Justicia y me encargaré de mi defensa”.

Además, el ministro de la Corte determinó el arresto del ex jefe de la Policía de Brasilia, el coronel Fabio Augusto Vieira, quien comandó la Policía Militar el domingo cuando cientos de activistas asaltaron el Palacio del Planalto, sede de la Presidencia, y las sedes de los poderes Legislativo y Judicial.

Vieira fue separado del cargo luego de que el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, ordenó el domingo la intervención federal de la Seguridad de Brasilia debido a la “omisión” de la policía durante los ataques realizados por bolsonaristas que reivindicaron un golpe de Estado.

El coronel Vieira estaba al mando de la corporación el día del ataque golpista contra las sedes de los tres poderes y ya había sido destituido por el interventor federal en Brasilia, Ricardo Capelli.

El mismo domingo, el gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, aliado del ex presidente Bolsonaro, había expulsado del cargo al secretario de Seguridad, Anderson Torres, a quien atribuye la responsabilidad por la invasión.

El lunes, la Corte Suprema de Brasil apartó de su cargo al gobernador Rocha, por 90 días, hasta que se aclaren los sucesos del domingo, mientras que el interventor apartó a Vieira y designó en su lugar al coronel Klepter Rosa Gonçalves.

Capelli fue designado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva para asumir la seguridad pública en el Distrito Federal ante la omisión de las autoridades locales.

El interventor dijo que la manifestación golpista promovida por seguidores de Bolsonaro fue posible por la “operación de sabotaje” en las fuerzas de seguridad locales.

“El día 1 tuvimos una inauguración con miles de personas y un operativo de seguridad sumamente exitoso. Lo que cambió el pasado domingo 8 fue que el 2 (de enero) Anderson Torres asumió la Secretaría de Seguridad, destituyó a todo el comando y viajó (a Estados Unidos). Si esto no es sabotaje, no sé qué es”, sentenció.

Se aprobó la intervención

El Congreso aprobó la intervención federal decretada por Lula da Silva. El titular del Congreso, senador Rodrigo Pacheco, condujo ayer una sesión en carácter de urgencia en la que el Senado dio media sanción a la Medida Provisoria de Lula que ya había sido aprobada en Diputados el lunes por la noche.

“Esa minoría antidemocrática no representa al pueblo brasileño, tampoco representa la voluntad del pueblo, esa minoría golpista, no hay otro nombre para ella, no va a imponer su voluntad mediante la barbarie y a través de actos delicitivos”, aseguró Pacheco.

El senador Pacheco recorrió ayer por primera vez el Palacio Legislativo para observar los destrozos ocurridos el domingo pasado cuando unas trescientas personas fueron arrestadas por los disturbios.

“Esa minoría extremista será identificada uno por uno, investigada y será responsabilizada así como los que financiaron y organizaron los ataques”, garantizó el congresista. Pacheco dijo que van a ser “identificados” aquellos “agentes públicos que fueron dolosamente omisos” antes los hechos de violencia.



“Se puede afirmar que hubo financiamiento”

El ministro de Justicia de Brasil, Flávio Dino, informó que ya fueron identificados los responsables de trasladar hasta Brasilia a participantes del intento de golpe de Estado del domingo por bolsonaristas, y que aunque todavía no están plenamente reconocidos quienes financiaron la movilización, “se puede afirmar plenamente que sí hubo financiamiento”.

El ministro, que nombró al episodio como “el Capitolio brasileño”, aseguró que el Gobierno maneja una lista de contratistas de autobuses que facilitaron el traslado y que todas esas personas serán llamadas a declarar en breve.

“Todavía no es posible distinguir claramente las responsabilidades en cuanto a la financiación. Lo que se puede afirmar plenamente es que hubo financiación”, agregó el Ministro.

