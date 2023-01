Avanza a mayor ritmo la cosecha de té en la provincia

miércoles 11 de enero de 2023 | 5:30hs.

Los productores tealeros y secaderos de té en la provincia están trabajando a pleno con la recepción de la cosecha que entregan los productores. Según explicaron desde diversas zonas, hay un ordenamiento por turnos de entrega con camiones ya que las hojas tiernas de las plantas no pueden aguantar muchas horas desde su corte hasta su procesamiento. Y a diferencia de los últimos meses del 2022, para este mes se espera un mejor rendimiento en kilos, por recientes lluvias y los días cálidos que aceleraron la brotación.

“La verdad que después de un inicio tardío de zafra que estuvo casi 60 días más demorado de lo normal, ahora estamos sacando la segunda cosecha. Los rendimientos de la primera fueron bajos y con la segunda esperábamos mayores rendimientos. Pero hubo un par de noches frescas que hizo que la hoja quede más madura y eso pesa mucho menos, no brota más la planta y los rendimientos por hectárea no son los ideales Eso teniendo en cuenta que siempre la segunda cosecha era la mejor”, explicó Jonathan Klimiuk, productor y empresario tealero.

Más allá de los regulares rendimientos, resaltó que “ dentro de todo comparado con el año pasado, estamos mucho mejor. Las lluvias, los últimos chaparrones, acompañaron y no fue tan agresiva la seca como fue en enero y febrero del año pasado que fue histórica. Así que ahora estamos en plena segunda cosecha y avanzando”, manifestó.

Por ahora entregas tranquilas

Desde San Vicente, el productor Fabián Laban apuntó que hay más ritmo de cosecha pero los rindes no son los esperados todavía. Y consideró que en las próximas semanas habría más apuro con las entregas porque la gran mayoría entregaría su producción casi al mismo tiempo. “Acá en nuestra zona se está haciendo una cosecha muy tranquila. No vinieron los rendimientos como se esperaba. Hay rendimientos incluso bajos ya que normalmente para esta zafra se hacen 4.000 o 5.000 kilos por hectárea y hoy se están sacando unos 3.000 kilos. En algunas plantaciones se saca un poco más, pasa que llovió, se puso fertilizante, pero hubo algunas noches frescas que hicieron lenta la brotación”, analizó.

Por otro lado, proyectó que de seguir el ritmo actual de cosecha, la próxima semana podrían darse algunas demoras en la entrega a los secaderos. “Para la próxima semana sí ya va a haber más complicación con la entrega de los brotes porque mucha gente espera hasta los 50 y 60 días para empezar a cosechar. Ahí tendríamos que ir sacando turnos con anticipación para ir cosechando, porque como se trabajan todos los teales juntos, ahí es donde se producen atascamientos”, explicó.

En la zona de Oberá, Cristian Klingbeil productor tealero y presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (Apam) explicó que se trabaja con celeridad en la cosecha para recuperar el tardío inicio de zafra que se tuvo.

“Se está trabajando con turno, la gente está apurada, quiere cosechar urgente. Se quiere aprovechar y tratar de recuperar kilos, lo que se perdió con este gran retraso que tuvimos con el inicio de zafra. Así que los secaderos están todos trabajando al 100%, rogando que no haya cortes de luz, que no pase nada, que no se rompa ninguna máquina. Que nada retrase el proceso de la cosecha, no se quiere perder un día de trabajo”, comentó.



Necesidad de seguir al dólar

Tanto Laban como Klingbeil coincidieron en que esperan una actualización del precio del kilo de brote de té que hoy está en 17,50 pesos. El actual precio había sido resuelto por decisión del ministro del Agro y la Producción Facundo Sartori, tras no llegarse a un acuerdo entre productores e industriales. “En la Coproté teníamos hablado que sea 10 centavos de dólar, más el subsidio que el gobierno les dio a las industrias. Hoy no se llega a eso, porque el dólar está en $180 y la mayoría de los secaderos está pagando 17,50 pesos por kilo. Estamos esperando una mejora para caminar con el precio junto a la inflación, porque el presente para los productores está complicado”, recordó Laban.

Por su parte Klingbeil, apuntó que “deberíamos estar teniendo, al menos, un pequeño retoque del precio. Queremos consensuar un valor, no nos sirve enfrentarnos como pasó en la última reunión de la Coproté”.