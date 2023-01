Morena Rial denunció un millonario robo en su casa

miércoles 11 de enero de 2023 | 6:00hs.

Morena Rial denunció en A la tarde (América) que durante el fin de semana sufrió un robo en una casa que alquiló en el barrio de Palermo. Según detalló, se llevaron gran cantidad de “dólares, joyas y pesos” de su caja fuerte.

“Es el peor momento de mi vida”, afirmó la joven y contó que el hecho sucedió a la madrugada mientras ella estaba en el boliche. “Cuando volví, estaba todo dado vuelta. Creemos que puede ser una amiga, o la persona de limpieza que trabajaba acá”, expresó con preocupación.

“Una amiga ocasional de Morena tenía información de la caja fuerte, los relojes, las joyas, el oro y un dinero que había sacado del banco”, relataron en el programa conducido por Karina Mazzocco. Y agregaron: “La distraen, la invitan a salir, está algunas horas afuera de la casa y es ahí donde se comete el robo. Entraron con una llave, con una copia que le habría hecho una amiga”.

“No te puedo dar las cifras de lo que me robaron, pero estamos hablando de bastante plata, en dólares, joyas y pesos. Lo hicieron en dos horas”, confesó la hija de Jorge Rial en diálogo con A la tarde. “Nadie sabía que había plata ahí, pero justo había hecho unas cosas, un negocio, y la tenía en mi casa”, manifestó.

Ante esa situación, la influencer reflexionó: “No me queda otra cosa que pensar. No podemos hacer una acusación sin tener pruebas, pero fue una entrega”. Luego, contó el momento en que la empleada doméstica la vio con la caja fuerte dentro de su casa. “Yo cometí el error de abrir la caja fuerte y bajarla al piso donde estaba esta persona. Quedó en el living, no en mi pieza como siempre”, lanzó Morena.