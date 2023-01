El delantero Mariano Pavone se retiró del fútbol profesional a los 40 años

miércoles 11 de enero de 2023 | 6:01hs.

Mariano Pavone, de 40 años, quien jugó en Estudiantes y River, y actualmente lo hacía en Quilmes, anunció ayer su retiro del fútbol profesional.

Pavone, que hasta el lunes entrenó con el equipo cervecero, decidió comunicar la noticia de su retiro: “No voy a seguir en el club y seguramente tampoco lo haga en el fútbol. Nada más lindo que hacerlo en un club tan grande como éste”.

Pavone dijo que “son 22 años de carrera profesional y eso es toda una vida dedicada al fútbol. Estoy contento porque cuando tomé la decisión, lo hice convencido”, dijo ayer en declaraciones a FM Sur.

El tanque, tal cual su apodo ganado en el fútbol desde su aparición en el Pincha, vistió también las camisetas del Betis de España, Lanús, Cruz Azul de México, Vélez Sarsfield y Defensor Sporting de Uruguay.

“Le quiero agradecer a todos -sostuvo Pavone- porque aquí en Quilmes fui feliz. Siempre me va a quedar la espinita de la final. La gente es tremenda y nunca me voy a olvidar de lo que se movió en ese torneo. Sólo me faltó coronar la carrera con el ascenso”, en referencia a un polémico partido definitorio perdido contra Barracas Central por el campeonato 2021 de la Primera Nacional.