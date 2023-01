La sequía volvió a desaparecer el Salto Paca, atractivo emblema de Panambí

martes 10 de enero de 2023 | 13:34hs.

El Salto Paca, uno de los atractivos destacados de la zona centro de Misiones y principal de la localidad de Panambí, donde está emplazado, nuevamente desapareció.

La sequía extrema que afecta a esta región borró por completo la imponente cascada de casi 50 metros de altura, por lo que desde hace varios días los visitantes que llegan al lugar tienen que conformarse con fotografiar el gran muro de rocas pero sin ninguna gota de agua.

En estas condiciones, al igual que a principios del año pasado, muestra una imagen desoladora, con algunos charcos que se resisten a la evaporación por efecto de la intensidad del sol y que a su vez sirven de refugio de algunas mojarras que soportan las altas temperaturas.

El arroyo Paca, que habitualmente cae desde los alturas dando forma al salto está también prácticamente seco. En algunos tramos de su recorrido quedan especies de lagunas, por lo que ni siquiera llega a completar su trayectoria natural.

"No te conviene bajar hasta la base porque totalmente está seco, no tiene agua", alertó uno de los habitantes más cercanos al complejo turístico, que se mantiene cuidado, pero no posee la infraestructura que requiere un escenario natural emblema de la zona.

En la víspera, igualmente, algunas personas que llegaron en auto se mostraron sorprendidas por la altura pero a la vez preocupadas por el escenario tan inusual. En esa línea coincidieron que "es doloroso pero lo vamos a vivir con frecuencia, seguramente otros saltos ya están con poca agua o secos también".

Se suma también la preocupación de los agricultores de la zona que padecen los efectos de la sequía. El curso de agua es importante para el éxito de la producción.

En diciembre del año pasado, es decir, hace alrededor de un mes, la cascada aún persistía aunque se le notaba bastante disminuída. Esperan que las lluvias mejoren la situación pero las posibilidades de que eso ocurra en lo inmediato son mínimas.

5 de diciembre 2022

9 de enero de 2023