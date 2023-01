martes 10 de enero de 2023 | 6:05hs.

Mientras las autoridades del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico busca determinar la responsabilidad que tuvieron los tres detenidos que cuenta hasta el momento la pesquisa por el asesinato de Rolando Lara (24), la familia del joven se mostró consternada y desconsolada por la tragedia.



Lara, padre de dos criaturas, falleció el domingo a la tardecita cuando era llevado de urgencia al hospital de Montecarlo, instantes después de recibir una puñalada en el lado izquierdo del tórax.Dicha arma aún no fue ubicada por la Policía.



En el marco de la investigación, tres hombres permanecen a disposición de la Justicia y, al parecer, todos serían allegados a la ex pareja del fallecido. Aunque quien aparecería más comprometido es un joven de 21 años, actual novio de la ex pareja de Lara y con quien este último habría tenido un entredicho el domingo por la tarde.



Una de las personas que más dolida se mostró por lo ocurrido fue Yamila, hermana del fallecido y que en su perfil de la red social Facebook reclamó justicia por el crimen.



“Estos asesinos tienen que pagar por lo que le hicieron a mi hermano”, reza una parte del descargo que la joven expuso en su cuenta y que sumó innumerables muestras de apoyo y acompañamiento por parte de allegados y familiares.



En diálogo con este matutino, Yamila comentó que su hermano, al momento del ataque, regresaba a su casa en el barrio San Lorenzo de Montecarlo.



“Cerca de las 18 horas se dispuso a llevar a sus dos hijos de 5 y 7 años con su madre en barrio Henter, todos los fines de semana él buscaba a los chicos. Esta semana, el jueves, ya vinieron y el domingo me dijo ‘los llevo y después vengo, vamos a cenar algo’. Después él tenía que descansar porque hoy (ayer) tenía que trabajar. Pero no volvió más”, relató la entrevistada.



Sobre el ataque en sí, Yamila comentó: “Lo que sé de lo que pasó es que le chocaron con un auto, le tiraron piedras y terminaron apuñalándolo con un machete, que es lo que contó una testigo. Él corrió hasta donde pudo porque se desangró”.



También contó que su hermano, tiempo atrás, había realizado denuncias por amenazas contra el actual concubino de su expareja. Y añadió que incluso la madre de sus hijos tenía una prohibición de acercamiento que la mujer no respetaba.



Discusión y desenlace mortal

En torno a lo que se reconstruyó hasta el momento en el caso se sabe que Lara fue atacado en inmediaciones a la avenida Festcher y calle Santa Fe, a pocos metros del acceso al barrio Henter.

El ataque se produjo el domingo a la tarde cerca del barrio Henter. Foto: Policía de Misiones

La víctima, quien se dedicaba a la construcción, se movilizaba en motocicleta y tras dejar a sus hijos habría tenido un inconveniente con quien sería la actual pareja de su ex, un joven de 21 años.



Además, siempre según los datos que se manejan hasta el momento en el caso, el entredicho que comenzó frente a la casa de la mujer, continuó segundos después en la calle. Tanto la víctima como el otro joven se trenzaron a golpes hasta llegar hasta una esquina del mismo vecindario.



En ese momento, se investiga si alguno de los dos llevaba un cuchillo, o si algún tercero facilitó un arma blanca. Lo que sí se sabe es que durante un último forcejeo Lara recibió el puntazo mortal.



El enfrentamiento se dio en una zona donde varios automovilistas presenciaron el hecho. Justamente un policía que pasaba por el lugar fue el primero en toparse con el fallecido tendido sobre el asfalto.



Y a pocos metros, dio con un hombre de 28 años que tenía manchas de sangre en sus prendas. Este fue el primer sospechoso detenido.



En tanto que el segundo apuntado fue ubicado a pocos metros del lugar. Se trata de un hombre que presentaba un fuerte golpe debajo de una de sus axilas y que al parecer también habría tenido participación en la pelea.



Según los voceros consultados, mientras la víctima era derivada al hospital, el joven de 21 años y presunto homicida se presentó en la comisaría local y admitió haber apuñalado a Lara. Por esta razón también quedó tras las rejas.



En el lugar del ataque estuvo presente el fiscal Héctor Simon, quien fiscalizó las medidas periciales por parte de la Policía.