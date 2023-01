Alertan sobre estafas con cuenta falsa de un camping

martes 10 de enero de 2023 | 6:03hs.

Las estafas virtuales están a la orden del día, con distintas maniobras para que quién esté del otro lado caiga. En este caso, los delincuentes se hacían pasar por personal del Complejo Baden Baden, reconocido camping de Jardín América donde se ofrece pileta y alojamiento.



Obviamente, quienes supuestamente reservaban estadía en el predio no pertenecían a la empresa, y por lo tanto, varias personas alertaron de la situación al dueño del emprendimiento quien luego confirmó de la existencia de una cuenta trucha y que funcionaba con el mismo nombre del camping.



Hugo Mantay, propietario del Baden Baden, contó cómo se enteró de lo que sucedía. “Ofrecían por marketplace y eso no tiene nada que ver con nosotros, vino gente a averiguar porque los precios que ofrecían eran muy bajos, aunque no llegaron a pagar la seña que solicitaban por adelantado”, indicó el empresario.



Mantay precisó que aún no sabe quién está detrás del tema, aunque estima que se trataría de alguien de la misma ciudad de las diagonales y que ocupaba los nombres de quienes trabajan en el camping. Y donde el alias del mercado pago no es porque desde el sitio turístico hacen reservas solamente con los números de WhatsApp.



“Lo demás es todo imaginario e inventado, no deben caer en esas redes porque se ve que es una banda y ofrecían de otro lugar, no sólo el nuestro”, expresó el propietario del lugar a este matutino.



A su vez contó que no sabe desde hace cuanto ofrecían y que se enteró hace poco tiempo, cuando apareció gente para saber si es cierto y les mostraron las capturas de pantalla como muestra del operativo delictivo.



Las distintas imágenes tomadas de pruebas, reflejaban que ofrecían alojamiento desde una cuenta llamada “Viaje al Baden Baden”. En la conversación se quería reservar una cabaña e incluso pregunta si tiene parrilla privada. Desde la falsa cuenta afirmaron a la inquietud con un “Tiene su parrilla particular, si Sr” y le había enviado el alias Complejo Beden 2023 con el CBU para seguir con la transacción.



Al notar esta manera de estafa virtual, Mantay y sus colaboradores informaron que es una cuenta falsa y que nada tiene que ver con la empresa.



Por tal motivo, aclaró que las únicas vías para hacer reservas son a los siguientes números: (3743) 482081 y (3743) 482083 e incluso el primero de los mencionados es del mismo dueño.