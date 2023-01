Brasileños eligen visitar Posadas y la ciudad se posiciona como punto turístico

martes 10 de enero de 2023 | 6:06hs.

Tras el gran número de turistas brasileños que arribaron a Posadas, desde el rubro hoteles aseguran que en su mayoría son visitantes que residen en ciudades limítrofes. En tanto, también existe una importante cantidad de argentinos que llegan desde Buenos Aires, Chaco, Corrientes y el sur de Argentina.



Además, los hoteleros sostienen que durante el fin de semana hasta en un 60% hay presencia de turistas que llegan desde Brasil con el fin de conocer los atractivos turísticos que ofrece la capital misionera. También desde la Municipalidad de Posadas se observó una tendencia al alza de reservas para el fin de semana. Y además del protagonismo de los brasileños, se informó de constantes consultas desde provincias cercanas como Corrientes y Chaco.



En este sentido, Marina Da Silva, oriunda de Brasil, visitó Posadas con el objetivo de conocer la ciudad que sigue creciendo y brindando a los turistas diversas actividades relacionadas al turismo, gastronomía y recreación. “Tengo familiares en el interior de Misiones, no los veía hace años, desde antes de la pandemia. Este año decidí venir, nos pusimos de acuerdo para recorrer Posadas. Nos estamos alojando con mis padres aquí desde el viernes y volvemos hoy a la madrugada”, contó. Sostuvo que hicieron la reserva con un mes de anticipación.



Da Silva es de Passo Fundo, un municipio brasileño de la región sur ubicado en el interior del estado de Río Grande del Sur.



En este marco, explicó que antes de pasar por la capital misionera, estudió bien el mapa y organizó los lugares a visitar. “Me gustaron las playas, me advirtieron que esta ciudad creció mucho y considero que volveremos más adelante”, manifestó.



La visitante junto a sus progenitores conoció el Balneario El Brete y Costa Sur, el Parque Paraguayo y de punta a punta disfrutó con caminatas por la mañana en la Costanera, además realizó actividades como remar en el río Paraná, tomar sol y jugar al vóley.



Todo durante sus tres noches de estadía. También indicó que pudo degustar comidas que le encantaron acompañada de música en algunos lugares gastronómicos a los que asistió. No obstante, destacó la atención y la calidez de los posadeños para con los turistas.



Ocupación completa

Los visitantes que llegan desde los países limítrofes o de otras provincias de la Argentina demuestran que la capital de Misiones dejó de ser un lugar de paso y ya es una opción para quedarse los fines de semana e inclusive pasar las vacaciones. En el último fin de semana, de viernes a domingo se observó una gran cantidad de autos con patentes brasileñas en diversos hoteles de la ciudad, muchos de estos llegaron para descansar unos días y disfrutar de los balnearios con los que cuenta actualmente la ciudad. Desde el rubro hotelera aseguran que la ocupación estuvo completa, sin embargo, siempre hay disponibilidad para los extranjeros que llegan sin reservas.



En primer lugar, en diálogo con El Territorio, el encargado de reservas del Hotel Continental, Alfredo Riveros, resaltó la gran confluencia de brasileños durante el fin de semana. “Vienen en su mayoría sin reservas y el movimiento comienza desde el viernes hasta el domingo. Es algo que se da todos los fin de semana y feriados”, detalló. En este marco, el hotelero apuntó que en números son un 60% de brasileños, 30% visitantes de otras provincias aledañas a Misiones, y en un 20% paraguayos.



“Lo que sucede con las personas de nacionalidad paraguaya, vienen directo a los lugares que desean y vienen con otros fines, no tanto turísticos sino comerciales. Sin embargo, hay una minoría que elige hospedarse”, explicó.



Con respecto a la gran cantidad de brasileños en Posadas, afirmó que vienen a quedarse para disfrutar de las playas, “son lo más atractivo de la zona”. Relató que provienen de lugares limítrofes a Misiones, y algunos pasan a Paraguay, pero la mayoría se queda en Posadas.



Por otra parte, aseveró que las reservas están repletas hasta mitad de enero, pero que la mayoría de los brasileños vienen sin reservas: “Siempre hay un cupo disponible para los usuarios que llegan sin reservar”.



En otro contexto, el encargado de Avemar Apart hotel, Gonzalo Máximor, señaló que el último fin de semana de reyes magos la ocupación del lugar estuvo repleta. “Es constante la presencia de visitantes brasileños, no tanto paraguayos, que también se hospedan en una menor cantidad. Todos con fines turísticos”.



No obstante, aseguró que el mayor movimiento se da durante los fines de semanas. “Los turistas de nacionalidad brasilera vienen a visitar la ciudad, se quedan para recorrer lo más que pueden. En cambio, los paraguayos además del turismo vienen a visitar familiares”, contó. Sostuvo que los turistas extranjeros residen en lugares limítrofes con Misiones. Sin embargo, algunos brasileños vienen de lugares más alejados. “También hay muchos brasileños durante la semana, pero la demanda es mayor cuando inicia el viernes hasta el domingo”, contó.



Por otro lado, Máximor afirmó que los números en cuanto a personas que reservaron y se hospedan en el hotel reflejan un 60% de turistas argentinos,un 30% de brasileños y un 20% de paraguayos.



Manifestó que parte de los visitantes del país residen en Buenos Aires, Chaco, Corrientes y de Río Negro. “En una mayor cantidad vienen a ver a sus familias, y de paso conocen Posadas, que cada vez tiene más atractivos turísticos”, finalizó.

Muchas familias y sin reservas

En los primeros días del año, una gran cantidad de turistas está alegrando al sector hotelero y gastronómico de la capital provincial. Según se analizó en forma preliminar desde la Asociación Misionera de Hoteles Bares Restaurantes y Afines (Amhbra) entre los huéspedes se destacan una gran cantidad de familias.



“Si está habiendo movimiento y sobre todo hacia el fin de semana y llega mucha gente. No con alto nivel de reservas pero sí están llegando muchas familias, así que la ocupación del último fin de semana estuvo muy bien”, comentó Gustavo Alvarenga presidente de la entidad. El directivo del sector turísitico apuntó por otro lado que hay dispar movimiento en ciudades cercanas. “En algunos lugares se pidió alojamiento por una noche, salvo en los lugares más netamente turísticos se extendió la estadía”. Lamentó en tanto que la gran mayoría de huéspedes nacionales se manejan sin reserva, lo que dificulta hacer previsiones en el sector hotelero.Detalló que además de los brasileños, hubo muchos turistas nacionales y gran parte de ellos manifestaron interés en seguir camino hacia Brasil o Puerto Iguazú. Alvarenga, también propietario del hotel Julio César, comparó que pese al buen presente el movimiento actual es menor al del año pasado. “En los nacionales ya se nota la falta del pre viaje. Y por otro lado hay más gente que este año se animó a realizar su viaje a Brasil”.