Massa acordó con el BID otros desembolsos de dólares

martes 10 de enero de 2023 | 6:02hs.

El gobierno sigue avanzando en la consolidación de acuerdos que traccionen fondos de organismos internacionales con el fin de subsanar el problema de la escasez de dólares y, en ese sentido, ayer se aprobaron dos nuevos modelos de contrato de préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con la Argentina. Entre los dos modelos suman U$S 280 millones en total y ambos tienen fines diferentes.



El primero, que se aprobó por medio del Decreto 10/2023, publicado ayer en el Boletín Oficial (BO), es por un monto de hasta U$S 80 millones y está destinado a financiar el “Programa de Apoyo a MiPyMEs para la Transformación Digital hacia Industria 4.0”. El objetivo general del citado Programa consiste en contribuir al aumento de la productividad, competitividad y acceso a los mercados de MiPyMEs beneficiarias. El segundo, aprobado a través del Decreto 11/2023, está destinado a financiar parcialmente el “Programa de Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia y la Política de Universalización de la Educación Inicial II”, por un monto de U$S 200 millones.