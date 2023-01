El FdT sorprende y supera por 4 puntos a Juntos por el Cambio

martes 10 de enero de 2023 | 6:02hs.

La consultora Zuban Córdoba y Asociados publicó la primera parte de una encuesta realizada en diciembre. La sorpresa: si las elecciones de 2023 fueran hoy, el Frente de Todos se impondría frente a Juntos por el Cambio en dos escenarios. Además, se sigue reflejando el esquema de tercios que suma a ambas coaliciones y a los libertarios. Todos los dirigentes medidos tuvieron una imagen positiva menor al 40 por ciento y Cristina Kirchner sigue teniendo mayor porcentaje de voto asegurado aunque no sea candidata.



“Si hoy fueran las elecciones presidenciales, ¿por cuál de estos espacios estaría más inclinado a votar?”, fue la pregunta dirigida a 1.300 personas de todo el país entre el 17 y el 21 de diciembre. A partir de escenarios de competencia diferente, quien recolectó mayor cantidad de anuencias fue el oficialismo. La encuesta tuvo un nivel de confianza del 95% y un margen de error de +/- 2,72%.



En el primer escenario, el Frente de Todos se impuso con el 31,3%, ante el 28,5% de Juntos por el Cambio. En tercer lugar, motorizando un mapa político de tres fuerzas en competencia, quedaron los liberales-libertarios con 12,4%. El 11,3 alegó no saber a quien elegir, mientras que el 9,5% afirmó que votaría a “otro”. El “peronismo no kirchnerista” recogió el 7,1%.



En el segundo escenario el Frente de Todos llega a un nuevo techo con 34,1%, pero Juntos por el Cambio achica la ventaja tocando el 30%.