Preocupación por ataques de langostas a plantas de yerba

La producción yerbatera en general no está pasando su mejor momento. Al ataque de rulo y ácaro que surgió en toda la zona productiva -sobre todo en la región de San Pedro - y que sigue preocupando a los colonos, ahora se suma la aparición de langostas. Según determinan los especialistas, no es común que este tipo de plagas ataque en Misiones y mucho menos que afecte la yerba mate, pues se alimenta de otro tipo de plantaciones. Sin embargo, productores de Andresito y alrededores mostraron fotografías de los daños que esta plaga está produciendo.



Víctor Chamula es uno de los productores afectados y en diálogo con El Territorio, explicó que “tenemos un ataque muy importante de langostas, no solamente yo, somos muchos productores. Estamos empezando a combatir con fumigaciones y vamos a ver los resultados, pero de lo que es la hoja de la yerba creo que se han comido un 10, 15 por ciento”.



“Lo peor es que se están reproduciendo, por lo que aumenta día a día la cantidad de insectos. Esta semana estamos trabajando a full para ver si podemos controlar a este bicho pero el daño que nos está haciendo es tremendo. Ya teníamos ataque de rulo y ahora vino la langosta atacando las pocas hojas que se estaban recuperando”, especificó.



Asimismo, el colono remarcó que es “algo rarísimo en la yerba, porque muy raras veces se vieron estos acontecimientos así. Lo que sí es más normal es el gusano en la yerba, y las langostas cuando aparecen comen más otras especies y no la yerba. Pero bueno, en este caso vemos que están comiendo la yerba y no las malezas y otro tipo de yuyos. Te digo, no es normal que pase pero pasó así que bueno, tendremos que pelearla una vez más”.



Cuidados

Por su parte, Claudio Marcelo Hacklander, director del Instituto Nacional de la Yerba Mate por el área de la producción, insistió en la necesidad de que los productores den aviso de este tipo de problemas al organismo, para contar con un técnico que los acompañe en el combate a la plaga.



“Cuando pasa algo de eso, el técnico de la zona hace la visita al lugar pertinente donde se registra el evento y hace su evaluación para realizar las recomendaciones del producto. En nuestra zona es difícil que haya ataque de langostas, la mayoría de los casos son las tucuras que son endémicas acá de la zona, pero no consumen yerba, viven sobre la planta y consumen otros vegetales. Pero de ser necesario, el técnico ve cuáles son las acciones a seguir”, detalló.



Al tiempo que afirmó: “Vale aclarar que la gente tiene que hacer contacto con el técnico, porque hay tareas puntuales para estos casos. Al ser la yerba un alimento, es necesario tener muchísimo cuidado con la planta. Por eso, ante cualquier eventualidad, lo primero que hay que hacer es llamar al técnico del Inym”.

El rulo y el ácaro siguen siendo un problema

El último fin de semana, se realizó una reunión en San Pedro de manera conjunta entre el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), el Ministerio del Agro, la Municipalidad de San Pedro y los colonos de la zona para hablar sobre el rulo y el ácaro que están atacando los yerbales.



Se determinó que se llevará a cabo un relevamiento a fin de determinar los daños y las pérdidas, con el fin de decidir la manera de brindar asistencia a los productores damnificados.



Por su parte, los yerbateros muestran enorme preocupación ya que el ataque de rulo y el ácaro en San Pedro castigó fuertemente la región, llegando a disminuir hasta un 40 por ciento la cosecha de hoja verde, lo que representa un perjuicio enorme para los colonos. En algunos casos, la plaga consumió hasta diez hectáreas.



Según se informó, el relevamiento se realizará en los próximos días y cada ente mencionado pondrá a disposición los recursos que sean necesarios para llegar a las chacras damnificadas.