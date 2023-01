Recuerdan plazos para cambios de domicilio

martes 10 de enero de 2023 | 6:04hs.

El cronograma electoral de Misiones ya está corriendo, puesto que el Poder Ejecutivo provincial convocó a elecciones generales para el próximo 7 de mayo. Y los plazos para cumplir con trámites previos al sufragio empezarán a vencerse dentro de pocos días. El primero de ellos es el de la incorporación de novedades al padrón electoral.



El vencimiento de plazo para incorporación de novedades significa que a partir de ese día no se podrán incorporar cambios al padrón electoral. Si se podrán hacer correcciones, pero no cambios. Este plazo, según indica la reglamentación electoral, vence 110 días antes de los comicios. Es así que para el caso de este año, quien quiera votar con nuevo domicilio deberá realizar el cambio en el registro de las personas antes del próximo 17 de enero. Todo cambio de domicilio posterior a esa fecha, no será tomado en cuenta para la elaboración del padrón.



El padrón será publicado el próximo 7 de febrero con las novedades incluidas hasta el mencionado día de este mes, y quedará a disposición de la ciudadanía para ser corregido, en caso de que contenga errores. El período de reclamos cerrará 20 días después, el 27 de febrero.



Es habitual que quienes se hayan mudado dejen “para más adelante” el trámite del cambio de domicilio. Para quien se haya mudado dentro de una misma ciudad esto puede no ser un gran problema, pero para quienes hayan cambiado de localidad, esto puede representar la obligación de tener que viajar varios kilómetros para cumplir con el deber del voto. Y para no ser sancionados por la ausencia.