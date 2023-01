Lo esperan en Río

martes 10 de enero de 2023 | 6:01hs.

“Flamengo y Agustín Rossi firmaron un contrato precontrato con vigencia del 1 de julio de 2023 al 31 de diciembre de 2027”. Así, con un simple posteo en su cuenta de Twitter, el conjunto brasileño anunció la incorporación del arquero de Boca como agente libre a partir de mitad de año.



Al jugador, de 27 años, le quedan seis meses de vínculo con el Xeneize: de hecho, el sábado, en el primer amistoso del año ante Independiente (0-0 en San Juan) atajó un tiempo y fue reemplazado en el descanso por Javier García.



La puja entre el elenco de la Ribera y el ex Chacarita fue una de las novelas del fútbol argentino durante 2022. El Consejo de Fútbol le hizo una oferta de renovación de contrato en agosto que no satisfizo al entorno del futbolista, y los roces salieron a la superficie, con acusaciones cruzadas.



Tapadas providenciales, penales atajados, seguridad en el mano a mano, convicción a la hora de ir a buscar pelotas aéreas y hasta la presión de la gente lo ratificaron como titular a pesar de los rumores de una posible separación.



En el medio, Boca contrató al misionero Chiquito Romero pensando en su posible partida, pero el ex Selección Argentina se lesionó en septiembre, fue operado, y aún se encuentra en fase de puesta a punto.



En noviembre parecía que los nubarrones se disipaban ante una nueva reunión entre el Consejo y Miguel González, representante del arquero. No hubo una nueva propuesta del club. El único cambio que hubo de la primera oferta hecha fue una baja en la cláusula de rescisión, que según informó en su momento González, era de 18 millones de dólares.



No fue suficiente y apareció el Flamengo con un ofrecimiento potente, al punto de que llegó el acuerdo de palabra. A partir del 1° de enero Rossi puede negociar como agente libre pensando en la próxima temporada.



Con esta comunicación oficial, resta saber qué decidirán Riquelme y compañía. Como ejemplo está el caso Cristian Pavón. El delantero arregló su salto a Atlético Minero seis meses antes de la extinción de su vínculo con el Xeneize. Y ya no volvió a jugar, aunque se entrenó con sus compañeros.



La alternativa que ya había planeado el Fla es ofrecer un resarcimiento (se habló de alrededor de 300.000 dólares) para adelantar la salida del arquero de Boca.



La idea de Hugo Ibarra, el DT del Xeneize, ya estaba la intención de que el viernes en el amistoso ante Everton de Chile en San Juan atajara Romero (en su debut absoluto con el buzo auriazul) y en el segundo tiempo saltara al césped Leandro Brey, por lo que Rossi no iba a ser de la partida y tampoco de la delegación que estará en San Juan.