martes 10 de enero de 2023 | 6:05hs.

Guaraní dio el primer paso en la serie de semifinales de la región Litoral Norte del torneo Regional ante Sol de América, aunque resta la vuelta y los formoseños demostraron que serán un equipo duro de vencer.



“Es un resultado que antes del partido lo firmábamos, pero por cómo se dio nos quedamos con ese sabor de que podía ser un poco más. Tenemos que jugar con el resultado allá”, expresó Juan Lazaneo, uno de los goleadores que tiene la Franja en el certamen.



“Supimos manejar los momentos de los partidos. Cuando no pudimos jugar nos agrupamos bien, llevamos los tiempos”, analizó el paranaense y advirtió que “ellos van a tener que venir a buscar el partido y van a jugar apretados”.



“La obligación será para ellos. Tendremos que defender bien y cuando nos quede alguna sabemos que vamos a lastimar. Otro equipo quizás esperaría, pero nosotros vamos a ir buscarlo igual. No podemos dejar pasar esta oportunidad de estar arriba 2-0”, aseguró Lazaneo.



El delantero abrió la cuenta el domingo en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira, lo que significó su quinto tanto en el certamen y que lo puso a uno de Cristian Barinaga, goleador franjeado con seis gritos y quien se recupera de la rotura de ligamentos que sufrió en diciembre.



Este buen momento de Lazaneo tiene que ver con una “maduración” personal y de equipo que se dio a lo largo del torneo Regional.



“Guaraní te exige ir jugando mejor en cada partido. Ganamos varios partidos de la primera fase, pero si no le ganábamos a La Picada o Victoria no iba a servir. Maduramos en cada fase, con jugadores que fueron rotando y los que entraron siempre estuvieron al pie del cañón”, explicó en cuanto al equipo y puntualizó que, en lo personal, “vengo de menor a mayor”.



“Me fui poniendo mejor físicamente y futbolísticamente con el correr del campeonato. Desde el primer gol en la primera fase fueron llegando los demás. Me entendí mejor con mis compañeros y ellos conmigo”, agregó el delantero.



La del domingo fue, por el rival y la instancia, la mejor presentación de Guaraní en lo que va del Regional. La Franja dominó durante gran parte del juego a Sol de América y tuvo oportunidades para aumentar la diferencia en el marcador.



En ese contexto hubo un detalle no menor: el ingreso desde el inicio de Ezequiel Monzón Cabral. El Chino le dio gambeta y ese desorden necesario al ataque de un equipo para no ser siempre previsible y tener opciones de cara al arco rival.



Así llegó el gol de Lazaneo. Monzón Cabral encaró, tiró un par de sombreros y la pelota pegó en la mano de un defensor. El de Paraná lo cambió por gol y destacó que le gusta tener ese tipo de compañeros para compartir el ataque.



“Me gusta jugar con la pelota al piso y asociarme y creo que con Chino más libre tuvimos eso. Es muy desequilibrante y se le abrió la puerta por algo malo como la lesión de Cristian (Barinaga), pero no le pesó y sabíamos que estaba para eso”, indicó Lazaneo y agregó que “me pone muy contento para él, porque conozco su historia y sé lo que la peleó”.



El fin de semana la Franja buscará sellar el pasaje a la final de la región Litoral Norte en Formosa, cuando visite a Sol de América con el 2-0 a favor del encuentro de la ida.