Abel Pintos ahora también es productor rural

martes 10 de enero de 2023 | 6:00hs.

Encabeza un proyecto impulsado por su productora Plan Divino en la ciudad bonaerense de Mercedes, donde implantaron el año pasado 1.000 plantas de nuez pecán, con la finalidad no solamente de la obtención del fruto, sino también de encarar una producción agrícola más sustentable. “Estoy queriendo aprender más. Lo estoy descubriendo. Esta búsqueda no es de hace muchos años, sino que tiene poco tiempo y es algo que me apasiona. No invertimos solamente los recursos que yo gano con la música u otros compañeros con los medios, etcétera. Ponemos mucho el cuerpo. Entonces, necesitamos interiorizarnos”, dijo el cantante en las últimas horas durante un recorrido por Entre Ríos.



Durante el fin de semana, Abel Pintos visitó el vivero que suplió al proyecto de los plantines, en un espacio de tiempo que pudo hacer antes de continuar con su gira y tocar esa misma noche en Gualeguaychú. “Ayer mi día descanso fue de aprendizaje y oración. Tuve la oportunidad de pasar el día en el Vivero Santa María de la familia Pellichero, que desde La Criolla, en Entre Ríos, nos hacen llegar las plantas de nuez Pecán que sembramos y cuidamos en Mercedes, alimentando así el sueño que compartimos quienes formamos Plan Divino”, comentó el músico.



“Valoro mucho el tiempo de todos. Un profesor de canto, cuando era niño, me dijo que lo más caro de las personas era el tiempo y cuando yo faltaba a las clases me retaba por haber perdido su tiempo y el mío. Estas cosas, de tener un campo y plantar va llevar mucho tiempo hasta que veamos los frutos”, les dijo Abel Pintos a sus compañeros de proyecto hace un año atrás cuando sembraron los plantines.