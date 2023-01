Dos mellizos recién nacidos fueron abandonados por su madre en el Samic de Oberá.

lunes 09 de enero de 2023 | 12:45hs.

Hace exactamente cuatro días, una nena y un varón, mellizos recién nacidos, fueron abandonados por su mamá que fue derivada desde El Soberbio al Samic de la localidad de Oberá.

Florencia Donnerstag, jefa del Departamento de Niñez, Adolescencia y Familia del gobierno de la ciudad de Oberá, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y contó: “Los bebés nacieron en el hospital Samic nacieron con el peso adecuado y luego la madre se retiró del hospital, todavía no se saben sus razones pero no ha vuelto a aparecer. Mi compañera está en contacto con lo que es la abuela, que es la que se acercó y la que quiere hacerse cargo del cuidado pero todavía no indagamos respecto a la situación de la madre”.

“Nosotros lo que hacemos es la búsqueda de primero ver con la progenitología pero nadie va a obligar a maternar a la madre, hay que también pasar un plazo legal que que la ley establece de 45 días para que ella pueda realmente expresar su voluntad fuera de lo que son las cuestiones médicas hormonales típicas en lo que es el parto, entonces si transcurrido ese plazo la progenitora continúa con esta decisión lo que haríamos es la búsqueda de familia ampliada y en este caso tenemos a una abuela que eventualmente podría hacerse cargo”, refirió.

Además agregó que ahora se encuentran trabajando con la abuela pero que de la mamá no tienen novedades, “los niños están bajo un tratamiento con antibióticos, entonces no tiene el alta médica, una vez que la tengan y podamos corroborar que la mujer sea realmente la abuela nosotros le haríamos responsable de los niños con una guarda provisoria. Luego trabajaremos con la progenitora y ver si ella puede asumir el cuidado”

“Nosotros en realidad adoptaríamos esta medida de protección porque los niños están en Oberá pero toda la familia está en El Soberbio, entonces luego de adoptar esta medida de protección y otorgarle la guardia a la abuela, lo que haríamos es derivar el caso al departamento de Niñez de la localidad para que ellos continúen con el seguimiento, pero lo primero es trabajar con la progenitora para que se pueda revincular con un plazo máximo de seis meses”, finalizó.