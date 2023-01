La primera fiesta Kiki Ballroom dejó llena de brillos la ciudad

lunes 09 de enero de 2023 | 6:30hs.

Empoderarse a través de diferentes categorías como desfile, baile, vogue, performance fue la consigna del primer Kiki Ballroom que se vivió ayer en Posadas.



La cultura ballroom se remonta a la Nueva York de los años 80 y combina estas disciplinas como espacio de expresión, mientras que kiki refiere a que en esta oportunidad no es un ballroom netamente profesional y de performances especializadas sino algo más pequeño, un comienzo abierto a todo público.



Sin embargo, aunque la invitación era para todos, sin necesidad de experiencia, también la idea de profesionalismo estuvo siempre firme y se habilitaron en la previa ciclo de talleres y entrenamiento para sumar formación y hacer crecer la escena, siempre animando a la libertad de expresión, sin tantos academicismos. Así, para las capacitaciones de las distintas disciplinas llegaron invitadas artistas y pioneras desde Buenos Aires.



Anoche categorías como Runway, Face, Vogue Femme entre otras se lucieron con diseños y participaciones únicas. Luego de la competencia sana, la fiesta continuó con Djs y mucho show.



Al detallar que no se trató de una competencia fría, Nehu Miaw detrás de la organización, detalló que el ojo está puesto en “festejarse, empoderarse, presentarse frente a un público, frente a un jurado y saber que pase lo que pase, vas a ser festejade, festejada por lo que estás haciendo. Porque sabemos que quizás en otros espacios no lo podés hacer”.



En esa línea profundizó que “es la posibilidad de que las disidencias habiten un lugar expresando todas sus habilidades artísticas como el glamour, todas esas herramientas performáticas y a la vez un espacio que invita a la lucha a la activismo a la conversación, la reunión, dentro de todas las disidencias que conformamos esta comunidad, sobre todo las personas trans”.



Tal como deslizaron dede la organización, esta gesta también fue con el norte de poder descentralizar la idea de que la formación siempre está afuera y levantar la escena emergente en Misiones.



Se plantea, más allá como un espacio de arte y disfrute o expresión de activismo. En esa línea, en la previa a lo que fue anoche en Benavídez, Nehu remarcó que todavía, a pesar de contar con una ley que exige el cupo trans, “no está totalmente regulada como debería todavía”.



“Incluso creo que podemos llegar a verla más regulada y más aplicada en Ciudad de Buenos Aires, pero en todo lo que es el interior del país todavía falta mucho más visibilización y aceptación social, menos exclusión”, agregó y simplificó “porque sino terminamos dejando a todas estas personas trans solo con la opción de un trabajo quizás marginal o sin las condiciones que necesitan. Es necesario brindar este apoyo y ser consciente de que toda la sociedad tiene que poner un ojo en esto y empezar a ayudar a esa inclusión en los diferentes ambientes laborales”, cerró.