Herramientas de hace 50 mil años, hechas por monos

Un grupo de investigadores argentinos demostraron que las primitivas herramientas de miles de años de antigüedad encontradas al Nordeste de Brasil, fueron fabricadas por antiguos monos capuchinos y no por humanos, como sostienen algunos científicos.



“Confiamos en que los primeros yacimientos arqueológicos de Brasil no sean de origen humano, sino que pertenezcan a monos capuchinos”, escribieron los autores del estudio publicado en la revista The Holocene. El trabajo se basó en una profunda investigación de los objetos hallados en la zona de Pedra Furada y varios sitios cercanos. Durante las excavaciones realizadas en un conjunto de más de 800 yacimientos arqueológicos se descubrió antiguas herramientas de piedra fabricadas con cantos rodados de cuarzo y cuarcita de hasta 50.000 años de antigüedad. Esto llevó a algunos especialistas a calificarlos como pruebas de los primeros asentamientos humanos en la región. Sin embargo, nuevos hallazgos en 2016 pusieron en entredicho esa teoría.