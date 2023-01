Ultiman detalles para el inicio del Carnaval 2023

lunes 09 de enero de 2023 | 6:00hs.

Después de un parate importante, la localidad correntina de Santo Tomé vuelve a vivir su fiesta carnestolenda. La misma será los días 21 y 28 de enero, y 4 de febrero en la avenida Parque Corsódromo de esta ciudad. La entrada general tendrá el valor de 500 pesos.



La primera noche, 21 de enero, arrancará con el acto inaugural del Carnaval 2023. El orden de la esa primera noche será: comienza Marabú, continúa Ipanema, y cierra Fon Fon.



La segunda noche, 28 de enero, arranca la noche de desfile la comparsa Turma Do Fon Fon, continúa Marabú y cierra la velada comparsa Ipanema.



Y la 3ª noche, sábado 4 de febrero, el orden será: Ipanema, Fon Fon y Marabú.



Aún no se confirmó el horario de inicio del corso, eso será acordado por la Comisión Central del Carnaval (CCC) en los próximos días, aunque cada noche deberá arrancar antes de las 23. En cuanto al tiempo de desfile de cada comparsa, el reglamento dispone que deberá ser 50 minutos como mínimo y 75 minutos como máximo.



El valor de las entradas será de 500 pesos, y el predio contará con dos sectores bien delimitados: habrá un sector popular y un sector para comparsas con baño y cantina. Además, un sector para transmisión, jurados y comisarios de corsos.



En el sector popular, los asistentes pagarán la entrada pero no la ubicación, por lo que pueden ubicarse con sus silletas.



Desde la CCC, su presidenta, Mariana Larralde, precisó que ya está confirmado el sonido, que sería de Santo Tomé, y que la semana que viene comenzarán las pruebas de sonido con las comparsas participantes en el corsódromo.



La concesión del carnaval será de Berger Producciones, quien tendrá a cargo los sectores vip, comercialización de nieve y bebidas. Hubo ya algunas reuniones, y el contrato se firmará esta semana que viene.



Otra novedad para este carnaval es que los menores de 10 años abonarán un seguro al ingresar al predio. Aún no se definió el monto del seguro, pero es menor al valor de la entrada. A partir de los 10 años ya abonan entrada.



Las entradas se comenzarán a vender entre mañana y el miércoles.



En lo que hace a sectores de venta de comida, expendio de bebidas y de nieves, también serán dados los detalles en esta semana, según consignaron desde la CCC.