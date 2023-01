Le marcó la cancha

lunes 09 de enero de 2023 | 6:06hs.

Guaraní pensó una serie de 180 minutos y ganó el primer chico. Ayer, en Villa Sarita, la Franja no brilló, pero pegó en los momentos justos y se quedó con un 2-0 ante Sol de América importante de cara a lo que será, el próximo fin de semana, la revancha en Formosa por el pasaje a la final de la región Litoral Norte del torneo Regional.



El conjunto misionero tenía que ganar en casa y lo hizo. Tenía que buscar una diferencia que le permita ir a Formosa con un poco de margen y lo hizo. Los posadeños fueron inteligentes y dieron un paso más en su sueño del ascenso al Federal A.



El que se animó primero fue Sol, con un remate desde lejos de Mariano Mendoza y la Franja respondió con un tiro libre de Pablo Motta que el arquero Gómez sacó hacia un costado.



Después de un rato en el que se prestaron la pelota y en el que ninguno se animó a adueñarse de la redonda, el que rompió la monotonía fue Monzón Cabral. El 10 de la Franja la agarró en la mitad de la cancha tras un cabezazo de Lazaneo, encaró, tiró un sombrero y cuando quiso seguir Facundo Gómez la tocó con la mano en el área.



Brillada no dudó y marcó penal. Juan Lazaneo se hizo cargo de la falta y la cambió por gol para poner al frente a la Franja, que no había mostrado mucho, pero empezó con el pie derecho.



Ese tanto marcó un antes y un después. El dueño de casa se animó a tener la pelota. Monzón Cabral, Motta y Almirón se encontraron y también aparecieron los espacios ante un Sol de América que se replegó y prefirió apelar a los buenos pases de Facundo Mendoza.



Pero pasado el desconcierto tras el tanto de la Franja, Sol se adelantó un poco en el campo de juego y le disputó la tenencia de la pelota al dueño de casa. La pelea en la mitad de la cancha hizo que el encuentro se vuelva dinámico y, en ese contexto, el que sacó rédito fue Facundo Mendoza.



El 5 de los formoseños se paró entre Schweizer y los centrales de Guaraní para recibir, en general, de frente al arco y tener un buen panorama a la hora de abrir la cancha o buscar el arco de Eduardo Flores.



Lazaneo tuvo el segundo, con un cabezazo dejó a contrapierna a Favio Gómez, pero el arquero reaccionó a tiempo y evitó que el delantero aumentara la diferencia en el marcador. Otra vez Lazaneo fue clave. Schweizer recuperó, Almirón armó una gran pared con Lazaneo, todo de primera, y el Gato no le pudo dar la dirección que necesitaba la pelota para el 2-0.

Almirón tuvo un buen partido, pero se fue expulsado en el complemento. Foto: Dennis Prieto

Guaraní se fue arriba en el marcador, pero con la deuda de, ya con el resultado a favor, haber mostrado más fútbol y mejores sociedades. Del otro lado, apenas unos chispazos de Facundo Mendoza, el único que buscó hacer algo distinto en Sol de América.



La mala noticia del final del primer tiempo fue que el delantero Wiliam Cárdenas buscó llegar a la última línea para tirar un centro, no pudo frenar la carrera y se chocó contra el muro perimetral que rodea a la cancha, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital.



Los formoseños salieron con otra actitud a jugar el complemento. Intentaron encontrar rápidamente el 1-1 y por eso arrinconaron a la Franja contra el área de Eduardo Flores.



Facundo Mendoza empezó a tocar seguido con José Romero y desde allí salió el juego que necesitaba Sol. Claudio Martínez pisó el área y remató, pero Motta apareció justo para mandarla afuera. Guaraní no tuvo a nadie que agarre la pelota en esos primeros minutos y sintió la presión de los visitantes.



El ingreso de Darío Cardozo le sirvió a la Franja y a Monzón Cabral. El 10 encontró un socio y Guaraní tuvo respiro. De los pies de Cardozo nació la mejor jugada del complemento para el dueño de casa. El mediocampista tocó para Monzón Cabral, quien abrió para Millán. El defensor mandó el centro y Almirón remató, pero el arquero de Sol la mandó al córner.



De ese centro llegó el segundo de la Franja. Motta le puso la pelota en la cabeza a Lechner, quien ni siquiera tuvo que saltar para mandar la pelota al fondo de la red y poner el 2-0 en el momento más complicado de Guaraní.



Ya con espacios, la Franja fue por más. Almirón la sacó del área y Barrientos metió un corrida por toda la banda derecha y mandó el centro para Klyniauk, quien no se animó a definir de primera y se la dejó a Lazaneo, pero el delantero la mandó por arriba del travesaño.



Una jugada aislada, que parecía terminar en un simple lateral, terminó con dos expulsados. Le entraron fuerte a Klyniauk y Álvarez y Almirón se pegaron y Brillada los echó.



La Franja entendió que era momento de tener la pelota, de hacer correr a Sol de América y de defender lejos del arco de Flores. Por eso la pelota pasó mucho por Klyniauk y Tarrito Pérez por las bandas y por eso no hubo tantos pelotazos para Lazaneo.



Guaraní cumplió: ganó en casa y con una diferencia de dos goles. Claro que la serie no está definida. Sol de América demostró ser un rival que cuando tiene la pelota es peligroso y que, en casa, tendrá la presión de salir a hacerse dueño del partido. La Franja dio un paso más y viajará con ventaja para buscar la final de la región Litoral Norte.

Barinaga, lesionado, siguió de cerca el triunfo de la Franja en Villa Sarita. Foto: Dennis Prieto