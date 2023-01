Gol y récord para la Araña

lunes 09 de enero de 2023 | 6:01hs.

El delantero argentino Julián Álvarez marcó ayer un gol y concretó otra actuación destacada en el 4-0 del Manchester City ante Chelsea, que selló el pase a los 16avos. de final de la FA Cup para el equipo dirigido por Josep Guardiola.



Álvarez, uno de los goleadores en el seleccionado argentino campeón del Mundo en Qatar 2022, señaló el segundo del City, de penal, a los 30 minutos del primer tiempo.



Con este tanto, el ex River marcó en todas las competencias que jugó con el City, desde su llegada en julio de 2022: Premier League, Community Shield, Copa de la Liga de Inglaterra, Liga de Campeones de Europa y FA Cup.



La Araña jugó de titular y con su remate bajo, pegado al poste derecho, venció al arquero español Kepa Arrizabalaga, quien eligió ese costado y no alcanzó a desviar la pelota.



Álvarez acumuló su noveno partido como titular en el City (el primero en 2023) con 7 goles y dos asistencias.



El argelino Riyad Mahrez, en dos oportunidades, y el inglés Phil Foden completaron la goleada para el equipo de Guardiola que no tuvo entre sus filas al goleador noruego Erling Haaland.



Por su parte, Aston Villa, con Emiliano ‘Dibu’ Martínez como suplente y el ingreso del delantero Emiliano Buendía, quedó eliminado tras la derrota 2-1, como local, ante Stevenage de la tercera división inglesa.



La jornada de se completó con el empate 1-1 entre Bristol y Swansea, el triungo de Derby County por 3-0 frente a Barnsley, la igualdad 2-2 entre Cardiff y Leeds, la goleada como visitante de Stoke City ante Hartlepool por 3-0, la victoria de Blackburn Rovers contra Norwich por 1-0 y el triunfo de Walsall ante Stockport por 2-1.



La llave de los 32avos. de final de la FA Cup continuará hoy con el choque entre Oxford United, de la tercera división, y Arsenal, líder de la Premier League.