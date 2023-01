Festejo picante de Icardi en la victoria de Galatasaray en el clásico turco

lunes 09 de enero de 2023 | 6:01hs.

Como visitante, Galatasaray goleó 3-0 a Fenerbahce por la Super Liga turca y se le escapó en la tabla de posiciones.



El último gol del partido lo convirtió Mauro Icardi, quien encendió la polémica con el festejo que realizó a poco segundos para el cierre.



En el décimo y último minuto de adición, el delantero argentino aprovechó un increíble error de Serdar Dursun para definir de gran manera al primer palo del arquero Altay Bayindir.



Para celebrar, el futbolista de 29 años, quien fue vinculado con Newell’s en este mercado de pases, se sacó la camiseta.



Sin embargo, el ex atacante de PSG lo hizo, al igual que Lionel Messi contra Real Madrid, de cara a los hinchas de los Canarios Amarillos, quienes no le arrojaron ningún objeto.



En la misma sintonía estuvieron los jugadores del conjunto local, que no increparon ni agredieron al rosarino pese a la goleada en el clásico.