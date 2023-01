La milagrosa recuperación de Mattoso y la persistente impunidad del agresor

lunes 09 de enero de 2023 | 6:03hs.

Mientras Marcia Noemí Mattoso (27) se recupera en casa de sus padres bajo una fuerte custodia policial, el agresor Adrián Zuachzer (26) permanece prófugo y muy activo en WhatsApp y Facebook, desde donde se comunica con la víctima, familiares y hasta con la prensa.



Al respecto, tras confirmarse que el último jueves Mattoso fue dada de alta, el acusado se contactó con este corresponsal a través de Messenger y aseguró que se presentará ante la Justicia esta semana en compañía de su abogado.



Ya en días previos, Zuachzer había anticipado que se entregaría luego de que su ex concubina fuera dada de alta. Resta saber si cumplirá con su promesa.



El pasado 22 de diciembre por la noche el hasta ahora prófugo atacó a la mujer en la plaza de Villa Bonita, municipio de Campo Ramón.



Ni las denuncias previas por violencia de género ni la prohibición de acercamiento vigente impidieron que el agresor cumpliera con su palabra e intentara asesinar a su ex, tal como había amenazado varias veces. Los tres hijos del acusado y la víctima fueron testigos del violento hecho.



Desde entones el agresor de halla prófugo y se mantiene muy activo en las redes sociales.



Mattoso padeció 13 heridas de arma blanca en tórax, piernas, brazos y espalda, por lo que en un primer momento se temió lo peor.



Pero el compromiso y atención de los profesionales del Hospital Samic de Oberá, como así también las oraciones de familiares y amigos, produjeron un verdadero milagro y la mejoría fue notable. Tras ser dada de alta fue trasladada a la casa de sus progenitores, en Picada Mandarina, Campo Ramón, donde también se hallan sus hijos.



Reproches y pedidos de perdón

Luego del ataque Zuachzer se dio a la fuga y nunca dejó de contactarse con la víctima, alternando reproches con pedidos de perdón.



“Por qué hiciste eso”, le escribió a Mattoso a las 00.12 del viernes 23 de diciembre, a menos de una hora del brutal intento de femicidio.



En tanto, a las 03.58 mandó otro mensaje como queriendo justificarse: “Para qué mandaste ir si ibas a estar con ese basura, qué tenés en la cabeza”, haciendo referencia a que la mujer lo habría citado, supuestamente, pero al llegar estaba con otro hombre.



Días después, con Mattoso aún en terapia intensiva, volvió a contactarse pero en tono conciliador y apenado.



“Saldrás de esa, si te vas me voy con vos, te lo juro y te amo, jamás pensé que llegaríamos a eso. Sos fuerte vas a estar bien”, señaló.



Dichos mensajes fueron recepcionados en el celular de la víctima y la familia los fue entregando a los investigadores. En paralelo, Cibercrimen de la Policía de Misiones viene rastreando al prófugo, aunque hasta el momento logró burlarse de las autoridades.



Minutos antes del Nuevo Año le escribió a su ex: “Sé que estás pasando un final de año de mierda pero te deseo lo mejor del mundo y que seas muy feliz”.



“Perdón, perdón por hacerte eso, pagaré con mi vida, te lo prometo Noe”, señaló en otro mensaje, y agregó: “Me verás en un cajón porque lo que hice no tiene perdón”.



“Sólo quiero que sepas que te amo y amo a mis hijos (…) Visitame en mi tumba pido por favor”, insistió.



Incluso, transcurridos cuatro minutos del 2023, le deseó “feliz año” a la mujer a la que días antes le asestó 13 puñaladas.



“Lo hice y tengo que pagar”

Adrián Zuachzer se halla prófugo desde hace 18 días, lo que requiere recursos y cierta logística. Claramente, no está escondido en el monte, como demuestra su constante actividad en las redes sociales.



En paralelo, desde un primer momento la Policía de Misiones viene informando que están tras sus pasos, aunque hasta el momento la búsqueda resultó estéril.



En tanto, en tres ocasiones el prófugo se contactó con este periodista para contar su versión de los hechos y reconoció su culpabilidad.



“Lo hice y tengo que pagar. No quiero vivir mi vida escondido”, señaló.



Por otra parte, desmintió que haya cruzado al Brasil, dijo que está arrepentido de lo que hizo y que se entregará, pero recién una vez que su ex reciba el alta, lo que ya sucedió.



Trató de justificarse diciendo de Mattoso lo provocó y hasta lo amenazó, puesto que pretendía quedarse con la casa que estaban construyendo en Villa Bonita.



También desmintió al padre de la chica que lo trató de vago, al tiempo que lo acusó de un grave delito en perjuicio de sus hijas.



“Fue la ira del momento”

Zuachzer afirmó que un mes antes del hecho discutió fuerte con su ex y él se fue de la pieza que alquilaban en Villa Bonita. Según sus dichos, Mattoso pretendía quedarse con la casa que estaban construyendo en Villa Bonita.



“Pero dos días antes de lo sucedido me llevó comida y mate, y dijo que volveríamos y que siga haciendo el baño de la casa que estaba por terminarse. Ella me provocó porque me mandó ir, y unos días antes me amenazó que iba mandar unos dos o tres a darme una paliza y quitarme la llave de mi propia casa”, indicó vía Messenger.



Inmediatamente, aclaró: “Pero no tuve intención de hacerlo. Fue ira del momento, que le vi tomando y en el regazo de él (por otro hombre con el que la víctima estaba en la plaza de Villa Bonita, supuestamente). Y lo que los padres dicen, que soy un ladrón, es mentira. Cómo la hija estaría con un ladrón y golpeador por nueve años, si hasta una casa construimos. Por qué ellos no hablan de lo sucedido cuando ella era menor. El padre no es perfecto”.



En otro punto, afirmó que no escapó al Brasil. “No me fui. Estoy en Misiones porque voy a entregarme”, señaló.



Prometió entregarse

El prófugo también desmintió que años atrás haya quemado la casa que habitaban en Alba Posse, como mencionaron los padres de la víctima.



“Eso es mentira, la casa se quemó cuando no estábamos. Los policías de Alba Posse saben bien cómo pasó y fui a declarar todo. Matamos un chancho con mi hermano, terminamos, dejé el fuego encendido y fui a lo de mi mamá. Y ella (por Mattoso) estaba en la plaza. Yo no quemé la casa”, indicó.



Y agregó: “Si fuera como dice el padre, ella no estaría conmigo. No hay lógica en lo que dijo esa basura. Yo siempre trabajé y soy oficial albañil. Sólo quiero que vean que no soy ladrón ni golpeador y que jamás puse fuego en una casa”.



Previo al alta de su ex, Zuachzer indicó en que “si ella (por Mattoso) sale del hospital, me entrego. Me arrepiento de lo que hice y tengo que pagar mi condena”.



Al ser consultado si es consciente de que al entregarse quedará detenido, ya que él mismo reconoció la autoría del hecho, respondió: “Sí lo sé, de 8 a 25 años. Pero lo hice y tengo que pagar. No quiero vivir mi vida escondido”.



Por el monto citado de la pena que le correspondería, se presume que contaría con asesoramiento de algún abogado.



Asimismo, luego que su ex fuera dada de alta afirmó que se entregará en los próximos días en compañía de su abogado.

Una relación teñida por los conflictos

Días atrás, en diálogo con este diario, los padres de Marcia Noemí Mattoso contaron que lo largo de los años de convivencia con el agresor la víctima radicó varias denuncias por violencia y actualmente se hallaba vigente una prohibición de acercamiento.



También es cierto que en más de una ocasión retomaron una relación a todas luces tóxica.



La última denuncia, el último alerta desestimado por las autoridades, se dio a principios de diciembre.



“Él le manipulaba mucho a mi hija y ella no entraba en razón. Por eso fui a la comisaría y pedí que lo detengan. Incluso nos mandó mensajes amenazantes a nosotros. Pero no hicieron nada, siguió libre y atacó a mi hija delante de todos”, subrayó Mariela, madre de la víctima.



Por su parte, Carlos Mattoso mencionó que agresor “ni siquiera le respetaba a sus hijos. Nunca le gustó trabajar y vivía del salario; pero cuando se terminaba la plata, quedaba loco”.



En ese contexto, preocupados por la situación de su hija mayor, la semana anterior al hecho le pidieron a otra hija que la acompañe en Villa Bonita, al menos por unos días. Nunca imaginaron que la chica sería testigo del brutal ataque.



En tal sentido, el progenitor rogó que “ahora sí las autoridades se tomen en serio lo que es capaz de hacer, porque durante nueve años hizo un infierno la vida de mi hija”.



Por su parte, la madre remarcó que “hubo denuncias y restricciones, pero la Policía empezó a moverse recién ahora. Cuando yo pedí ayuda para mi hija, en la comisaría de Villa Bonita me dijeron que no podían hacer sin la autorización de un juez. Entonces tiene que pasar lo peor para que actúen”.