Polarizados con gran demanda por vacaciones y para atenuar el calor

lunes 09 de enero de 2023 | 6:04hs.

La polarización de vidrios de los automóviles con films evidencia una gran demanda por estos días. Desde el sector recuerdan que la temporada alta se inicia poco antes del verano y decae mucho hacia marzo. Los comercios trabajan en la colocación y renovación de films de diversos modelos de automóviles.



Se explicó que los trabajos para tonalizar ventanillas arrancan desde unos 15.000 o 20.000 pesos, dependiendo de la marca de los films. Se aclaró que hay productos mucho más caros y también protectores de cristal transparentes que bajan el impacto del calor hacia el interior del automóvil o la vivienda.



Hugo Soria, responsable de Polar-Pro, apuntó que en su negocio trabajan con turnos y un 50% de seña para la realización de los trabajos.



“Somos varias personas realizando los trabajos, por eso se tarda aproximadamente dos horas y media para la colocación del polarizado en un auto de cuatro o cinco puertas, si somos dos trabajando en el mismo auto se reduce el tiempo y se termina antes”, explicó a El Territorio.



Aclaró en base a los pedidos de los clientes que “hace unos años se estableció una ordenanza para las tonalidades permitidas, que son tono claro e intermedio. El oscuro no está permitido en los vehículos”, precisó.



Sin embargo, relató que hay clientes que solicitan la tonalidad oscura y a la hora de hacer la verificación técnica vehicular vuelven al taller para cambiar el sistema polarizado colocado en primera instancia. “Son la minoría, pero piden, más allá de que se les explica y advierte”.



Soria contó que actualmente existen unas láminas de transparencia casi total que rechazan el calor. Asimismo, también existen las de seguridad y control solar.



“En Buenos Aires son muy utilizadas las láminas de seguridad por la inseguridad del lugar. Son más duras, resisten un golpe. Los motochorros no siguen a los autos con polarizados”, relató.



En este contexto, sostuvo que existe una variedad de láminas y tonalidades para todo tipo de necesidades.



Según Soria, el 90% de los clientes solicita el tono intermedio. Mientras, en el parabrisas no está permitido el polarizado, más que una franja de hasta 20 centímetros.



En cuanto a precios, detalló: “Trabajamos con varias opciones de marcas para el bolsillo de cada cliente. Si bien 3M es una marca que es de lo primero en el mercado, hay otras que varían en garantía y calidad”.



Los valores parten desde los 15.500 y 21.400 pesos, según cada marca.



“Todos los materiales son importados, pero no tuvimos inconvenientes hasta la fecha. Tenemos nuestros proveedores del Litoral, exclusivo para los instaladores autorizados. Los proveedores tienen en cuenta a través de un control los datos del clientes y con esto ellos tienen en cuenta lo utilizado”, se acotó desde el negocio.



Polarizados en obras

Edificios también requieren polarizar cristales por las altas temperaturas. Foto: Sebastián Velozo

Soria y su equipo de empleados también aplican el sistema de polarizados en obras de construcción. Más precisamente, en vidrios de edificios, viviendas y hasta mesas ratonas para evitar accidentes. Detalló que es inmensa la variedad de láminas. Por ello, lo charlan previamente con el usuario para saber qué tipo necesita, la finalidad y tras un relevamiento más recomendaciones, realizan el presupuesto para el cliente.



“De la misma forma que se ahorra combustible en un vehículo también sucede con la energía eléctrica de las obras”, dijo.



En este sentido, detalló que sin una protección en los vidrios el calor ingresa constantemente, lo que hace que el aire acondicionado no se corte nunca y trabaje sin parar consumiendo aún más.



Para las obras hay láminas de exterior y de interior, también resistentes al frío y al calor. Además, recordó que luego del atentado a la Amia (en 1994 en la Ciudad de Buenos Aires), una normativa estipula que todos los comercios o edificios con vidrios que estén en un primer piso deben estar protegidos con láminas de seguridad. Esto por la mayor posibilidad de estallidos por ruidos o tormentas muy fuertes.



Acotó que todavía las láminas son poco conocidas para su uso en ventanales. “No hay mucho conocimiento sobre las laminas en este tipo de estructuras. Sin embargo, nos acercamos a los ingenieros o arquitectos que están en el tema para que sepan del servicio que realizamos y la función”.



Ayuda al aire acondicionado

Walter Fabián Díaz, empleado del taller Cardan en Posadas, indicó que actualmente instalan el polarizado a entre tres y cuatro autos por día.



Señaló que por el calor, los clientes recurren a este sistema para que el aire acondicionado del vehículo funcione mejor.



Desde el negocio se detalló que están “en temporada alta en esta época por las elevadas temperaturas. Las láminas más solicitadas cuestan entre 15.000 y 23.000 pesos”.



Posteriormente, sostuvo: “Los clientes siempre vienen por la lámina 3M, que es una de las marcas más pedidas”.



El taller también se dedica a la colocación de films de seguridad, alarmas y reparaciones de parabrisas.



Por otra parte, Díaz apuntó que desde marzo hasta agosto el movimiento en el rubro es escaso.



“En la temporada baja vienen para reparación de vidrios o colocación de alarmas, pero actualmente la demanda es alta, polarizamos entre tres y cuatro autos por día”.



“El que se va de vacaciones y tiene un polarizado deteriorado lo cambia, y el que tiene auto nuevo automáticamente lo coloca”, expresó.



En este marco, manifestó que los clientes aprovechan y les hacen otros arreglos necesarios para viajar tranquilos, en el caso de emprender camino hacia algún destino.



Al igual que en otros negocios, se recuerda siempre a los clientes que hay variadas opciones para ayudar a rechazar el calor en el vehículo. “Todavía hay personas que desconocen que hay láminas completamente transparente que ayudan a rechazar el calor. Si vos estás en un edificio con vista al río en el piso 17, no querés poner un tono oscuro, pero tenés opciones. No se te decolora la parte interior y te ayuda a mantener el aire”, se explicó.

Usar un tono que permita una buena visión

Por la inseguridad, varias personas polarizan los vidrios de sus autos de tonos muy oscuros, a pesar de que está prohibido. Años atrás la ONG Luchemos por la Vida dio cuenta de que el 53% de los autos particulares y el 59% de los vehículos utilitarios tenía en sus parabrisas y lunetas una tonalización mayor a la permitida, lo que conspiraba contra la seguridad vial. En forma reciente y según confirman los propios comercios que instalan los films, todavía hay clientes que insisten en colocar tonos más oscuros a sus cristales.



Según Luchemos por la Vida, entre los riesgos principales de un mal uso de un polarizado se destacan la disminución de la visibilidad del conductor, principalmente de noche, y sobre todo en las calles mal iluminadas.Y si un auto está polarizado, el conductor del vehículo de atrás no puede ver a través de los cristales del coche que está adelante, lo que le impide anticipar movimientos. Tampoco permite ver la conducta del que está manejando en el otro auto, por ejemplo si está distraído hablando por celular.